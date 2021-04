Por primera vez en una década la FDA aprueba otro medicamento contra el déficit de atención en niños

Se trata de Qelbree (viloxazine) , una pastilla desarrollada por Supernus Pharmaceuticals que, a diferencia de otros de los fármacos disponibles contra el déficit de atención como el Ritalin (clorhidrato de metilfenidato) o el Adderal (anfetamina y la dextroanfetamina), no es un psicoestimulante o una sustancia controlada.

Está indicada para niños entre 6 y 17 años una vez al día y, aunque su precio no ha sido divulgado, se presume será más costosa que sus predecesoras que están disponibles en versiones genéricas, según reportes de The Associated Press.