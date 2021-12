Cómo la desigualdad erosiona los avances en la lucha contra el sida (y otras pandemias)

“Si no tomamos las medidas necesarias para abordar las desigualdades que impulsan el VIH hoy en día, no solo no lograremos poner fin a la pandemia de sida, sino que también dejaremos nuestro mundo peligrosamente desprotegido para futuras pandemias”, recalca Helen Clark, copresidenta del Panel Independiente de Preparación y Respuesta ante una Pandemia, en el prólogo especial del informe de ONUSIDA.