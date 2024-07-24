El nuevo uso de un medicamento contra el VIH que asombra a la comunidad médica: "Lo más cerca a una vacuna"

Video Obligado a “ser un nómada”: el camino de un joven latino para obtener tratamiento para VIH

Dos inyecciones al año usadas para tratar el sida fueron 100% efectivas para prevenir nuevas infecciones en las mujeres, según los resultados de un estudio publicado este miércoles.

No hubo infecciones entre las mujeres jóvenes y las niñas que recibieron las vacunas en un estudio de unas 5,000 personas en Sudáfrica y Uganda, informaron los investigadores. En un grupo que recibió píldoras preventivas diarias, aproximadamente el 2% terminó contrayendo el VIH de parejas sexuales infectadas.

"Ver este nivel de protección es sorprendente", dijo Salim Abdool Karim sobre las inyecciones. Es director de un centro de investigación del sida en Durban, Sudáfrica, que no formó parte de la investigación.

Una nueva esperanza en la lucha contra el sida

Los inyecciones fabricadas por la farmacéutica estadounidense Gilead y vendida bajo el nombre de Sunlenca están aprobadas en Estados Unidos, Canadá, Europa y otros lugares, pero sólo como tratamiento para el VIH. La compañía dijo que está esperando los resultados de las pruebas en hombres antes de solicitar permiso para usarlo como protección contra infecciones.

Los resultados en mujeres fueron publicados el miércoles en el New England Journal of Medicine y discutidos en una conferencia sobre el sida en Múnich. Gilead pagó el estudio y algunos de los investigadores son empleados de la empresa. Debido a los resultados sorprendentemente alentadores, el estudio se detuvo antes de tiempo y les ofrecieron las inyecciones, también conocidas como lenacapavir, a todos los participantes.

Si bien existen otras formas de prevenir la infección por VIH, como condones o pastillas diarias, el uso constante ha sido un problema en África. En el nuevo estudio, sólo alrededor del 30% de los participantes que recibieron las píldoras preventivas Truvada o Descovy de Gilead realmente las tomaron, y esa cifra disminuyó con el tiempo.

La perspectiva de recibir una inyección dos veces al año es una “noticia bastante revolucionaria” para nuestros pacientes, dijo Thandeka Nkosi, quien ayudó a dirigir la investigación de Gilead en la Fundación de Salud Desmond Tutu en Masiphumelele, Sudáfrica. " Les da a los participantes una opción y simplemente elimina todo el estigma en torno a tomar pastillas" para prevenir el VIH.

Los expertos que trabajan para detener la propagación del sida están entusiasmados con las inyecciones de Sunlenca, pero les preocupa que Gilead aún no haya acordado un precio asequible para quienes más las necesitan. La compañía dijo que implementaría un “programa de licencias voluntarias”, sugiriendo que sólo a un número selecto de productores de genéricos se les permitiría fabricarlas.

"Gilead tiene una herramienta que podría cambiar la trayectoria de la epidemia de VIH", dijo Winnie Byanyima, directora ejecutiva de la agencia de la ONU para el sida con sede en Ginebra.

Dijo que su organización instó a Gilead a compartir la patente de Sunlenca con un programa respaldado por la ONU que negocia contratos amplios que permiten a los fabricantes de medicamentos genéricos fabricar versiones baratas de medicamentos para los países más pobres de todo el mundo. Como tratamiento contra el VIH, el medicamento cuesta más de $40,000 al año en Estados Unidos, aunque lo que pagan las personas varía.

La Dra. Helen Bygrave, de Médicos Sin Fronteras, dijo en un comunicado que las inyecciones podrían “revertir la epidemia si están disponibles en los países con la tasa más alta de nuevas infecciones”. Instó a Gilead a publicar un precio para Sunlenca que fuera asequible para todos los países.

En una declaración del mes pasado, Gilead dijo que era demasiado pronto para decir cuánto costaría Sunlenca para la prevención en los países más pobres. El Dr. Jared Baeten, vicepresidente senior de desarrollo clínico de Gilead, dijo que la compañía ya estaba hablando con los fabricantes de genéricos y entendía lo "profundamente importante que es que avancemos a gran velocidad".

Apretude, otra inyección preventiva del VIH que se aplica cada dos meses, está aprobada en algunos países, incluso en África. Se vende por unos $180 por paciente al año, lo que sigue siendo demasiado caro para la mayoría de los países en desarrollo.

Byanyima dijo que las personas que más necesitan protección duradera incluyen mujeres y niñas que son víctimas de violencia doméstica y hombres homosexuales en países donde las relaciones entre personas del mismo sexo están criminalizadas. Según ONUSIDA, el 46% de las nuevas infecciones por VIH a nivel mundial en 2022 correspondieron a mujeres y niñas, que tenían tres veces más probabilidades de contraer el VIH que los hombres en África.

Byanyima comparó las noticias sobre Sunlenca con el descubrimiento hace décadas de medicamentos contra el sida que podrían convertir la infección por VIH de una sentencia de muerte a una enfermedad crónica. En aquel entonces, el presidente sudafricano Nelson Mandela suspendió las patentes para permitir un acceso más amplio a los medicamentos; Posteriormente, el precio bajó de cerca de $10,000 por paciente al año a unos $50.

Las infecciones por VIH están aumentando en Europa del Este, América Latina y Medio Oriente

Olwethu Kemele, trabajador sanitario de la Fundación de Salud Desmond Tutu, predijo que las inyecciones podrían aumentar el número de personas que acuden para la prevención del VIH y frenar la propagación del virus. Dijo que las mujeres jóvenes a menudo esconden las pastillas para evitar preguntas de sus novios y familiares. “A las niñas les resulta difícil continuar”, dijo.

En un informe sobre el estado de la epidemia mundial publicado esta semana, ONUSIDA afirmó que en 2023 se infectaron con el VIH menos personas que en cualquier otro momento desde finales de los años 1980. A nivel mundial, el VIH infecta a alrededor de 1.3 millones de personas cada año y mata a más de 600,000, principalmente en África. Si bien se han logrado avances significativos en África, las infecciones por VIH están aumentando en Europa del Este, América Latina y Medio Oriente.

En otra investigación presentada en la conferencia sobre el sida, Andrew Hill, de la Universidad de Liverpool, y sus colegas estimaron que una vez que la producción de Sunlenca se amplíe para tratar a 10 millones de personas, el precio debería caer a alrededor de $40 por tratamiento. Dijo que era fundamental que las autoridades sanitarias tuvieran acceso a Sunlenca lo antes posible.

"Esto es lo más cerca que se puede llegar a una vacuna contra el VIH", afirmó.

