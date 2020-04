¿Por qué el coronavirus está golpeando más fuerte a negros e hispanos?

Las comunidades de migrantes pobres, "el epicentro en NY"

Los latinos y afroestadounidenses están sobrerrepresentados en puestos de bajos salarios y de pago por horas donde el trabajo remoto no es una opción, como recuerda Steven Lopez, director de políticas de Salud de la organización no gubernamental UnidosUS. "También sabemos que la mayoría de latinos no pueden optar a baja por enfermedad", añade en declaraciones a Univision Noticias.

Con enfermedades preexistentes y sin acceso a la salud

Según datos de UnidosUS, el 18% de los latinos no están asegurados frente al 5% de los blancos no hispanos. En el caso de los niños, el 8.1% de los niños latinos no tienen seguro respecto al 4.2% de los no latinos.