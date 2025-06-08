Científicos avanzan hacia un mejor tratamiento contra el VIH usando la técnica de las vacunas del covid

Video Nueva normativa en Estados Unidos permite trasplantes de órganos entre personas con VIH

Un grupo de científicos australianos logró un gran avance en la búsqueda de una cura para el VIH, algo que antes se creía imposible, podría estar cerca de ser una realidad tras la creación de una nueva nanopartícula.

Debido a que el VIH puede 'esconderse' en los glóbulos blancos de la sangre, el sistema inmunológico y los fármacos terapéuticos son incapaces de encontrarlo y combatirlo.

Sin embargo, los investigadores del Instituto Peter Doherty de Infección e Inmunidad de Melbourne, Australia han descubierto una forma de obligar al virus a salir de algunas células humanas en las que se ocultaba.

Los científicos desarrollaron una nueva nanopartícula lipídica, denominada LNP X, capaz de introducir ARNm en estas células escurridizas.

El ARNm es una molécula que juega un papel primordial en la transmisión de la información genética desde el DNA hacia los ribosomas, donde esta información se traduce en proteínas, fundamentales para el correcto funcionamiento y supervivencia de las células.

La doctora Paula Cevaal, coautora del estudio, dijo a The Guardian que "antes se creía imposible" transportar ARNm a las células, ya que éstas no absorbían las nanopartículas lipídicas utilizadas para transportarlo. Pero con la nueva LNPX, el ARNm dará instrucciones a las células para que “muestren” donde está el virus del VIH.

Este descubrimiento podría permitir al sistema inmunológico y a los fármacos identificar el virus y eliminarlo, lo que supondría un paso más hacia la curación, indica el estudio que fue publicado en la revista Nature Comunications la semanana pasada.

"Nuestra esperanza es que este nuevo diseño de nanopartículas pueda ser una nueva vía para la cura del VIH", dijo Cevaal.

¿Cómo lograron la creación de la nanopartícula?

El estudio se realizó utilizando células donadas por pacientes con VIH, implementando la tecnología del ARNm, que saltó a la fama durante la pandemia de covid-19, cuando se utilizó en las vacunas fabricadas por Moderna y Pfizer/BioNTech.

“El ARNm ha demostrado ser una excelente plataforma para el desarrollo de vacunas y potencialmente de terapias, de modo que nuestras propias células puedan realizar la ardua tarea de producir proteínas, lo que resulta en una respuesta inmunitaria que nos ayuda a protegernos contra las enfermedades”, explica el estudio.

Utilizar el ARNm para impedir que el VIH se esconda en los glóbulos blancos podría ser la clave para desarrollar una forma de erradicar la infección, en lugar de limitarse a controlar los niveles virales en el organismo.

La investigación solo ha dado buenos resultados en laboratorio. Probablemente harán falta años de más pruebas de seguridad antes de que el nuevo descubrimiento pueda utilizarse en ensayos con humanos.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), desde el inicio de la epidemia, 88.4 millones de personas se han infectado con el virus del VIH y unos 42.3 millones han muerto a causa del VIH.

“A escala mundial, 39.9 millones de personas vivían con el VIH a finales de 2023. Se estima que el 0.6% de los adultos de entre 15 y 49 años de todo el mundo viven con el VIH, aunque la carga de la epidemia sigue variando considerablemente entre países y regiones”, dice la OMS.

