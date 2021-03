El inaudito caso de dos bebés a los que vacunaron por error contra el covid-19

No hay ninguna vacuna del covid-19 en el mundo autorizada para menores de 16 años. Por eso en Chile preocupa la evolución de dos bebés a los que administraron la CoronaVac china por error en lugar de la inmunización de los seis meses que les correspondía.

"Nos pareció muy extraño. Ellos tenían la vacuna en un cooler (bolsa refrigeradora) de los que uno lleva a la playa y solo decía en un papel 'Vacunas Cesfam (Centro de Salud Familiar) Los Volcanes'. Si el cooler hubiera dicho 'vacunas coronavirus', yo me hubiera alertado ", explicó Peña a la emisora local Radio Cooperativa.

Bebés con síntomas de resfriado y más apagados

"Quedamos en shock , era imposible creer lo que estaba pasando. Estamos viendo la posibilidad de tomar acciones legales porque no es primera vez, es segunda que pasa algo así", contó Millahual, en referencia al caso de la pequeña Florencia.

Su hijo tiene efectos más notorios que la bebé de Peña: "Se está agripando, ha disminuido el apetito, anda más somnoliento, con vómitos . Ayer se tomó tres de once mamaderas que se tomaba al día", relató a la emisora.

El Ministerio de Salud reconoce que no se cumplió la normativa

Las dos madres están recibiendo asesoramiento ahora sobre las posibles acciones legales a emprender. Peña ya lo denunció ante los Carabineros (la policía). Las autoridades, mientras tanto, investigan qué falló en ambos casos y preparan protocolos para que no vuelva a ocurrir.

"Hubo claramente un no seguimiento de los puntos de la normativa (...) en ambos casos hubo un error debido a que no fue de acuerdo con los lineamientos", ha reconocido la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, quien recuerda, no obstante, que falta conocer los resultados de la investigación en curso.