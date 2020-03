Cambiar la hora es malo para la salud, pero ¿qué horario elegir?

Lo que está claro es que cambiar de hora es impopular . Un 71% de los estadounidenses quiere dejar de adelantar y atrasar los relojes , según una encuesta del Centro de Investigación de Asuntos Públicos de Associated Press-NORC de 2019.

Pero ninguna de esas iniciativas puede hacerse realidad sin la bendición del Congreso. Los estados siempre han podido optar por no tener horario de verano y adoptar el horario estándar de forma permanente, como lo han hecho Arizona y Hawaii. Pero hacer que el horario de verano dure todo el año es otra historia. Sin embargo, Scott Yates, cuya página web #Lock the Clock se ha convertido en un recurso para los legisladores que presionan por el cambio, cree que éste será otro gran año. Yates está particularmente entusiasmado por la actitud que vio en los legisladores estatales, en agosto, cuando presentó el tema en la cumbre nacional anual de legisladores en Nashville, Tennessee.

"No me veían como el bufón de la corte y no era un entretenimiento", dijo. "Se preguntaban, '¿Qué podemos hacer para que esto se apruebe?'"