El ex jefe de estrategia de Trump, Steve Bannon, es citado ante un gran jurado por el 'Rusiagate'

El ex jefe de estrategia de la Casa Blanca, Steve Bannon, fue citado formalmente la semana pasada para testificar ante un gran jurado como parte de las investigaciones sobre los posibles vínculos entre Rusia y excolaboradores de Donald Trump en la campaña presidencial de 2016.

La citación dada a conocer al diario The New York Times por fuentes asociadas a la investigación significa que por primera vez el fiscal especial del 'Rusiagate', Robert Mueller, acude al gran jurado con el fin de buscar información de quien era considerado una de las figuras más cercanas al presidente durante la campaña presidencial y los primeros días del gobierno republicano.



Esto no significa que Bannon accederá a declarar ante el gran jurado, pero según indican reportes de medios, puede ser utilizado como una estrategia para que el ex jefe de estrategia termine finalmente declarando ante fiscales de la investigación, un escenario menos formal, pero igual de clave para conocer más de cerca si hubo o no colusión entre la campaña de Trump y Rusia para afectar los resultados de las elecciones de noviembre de 2016.

La información se da a conocer luego del impacto que tuvo una declaración que dio Bannon publicada en el polémico libro 'Fuego y Furia' donde su autor cita a el estratega calificando de traición la reunión que sostuvieron altos funcionarios de la campaña de Trump con rusos en Nueva York, donde incluso participó el propio hijo mayor del presidente, Donald Trump Jr.



"Antipatriota"

"Los tres hombres de más alto rango en la campaña pensaron que sería una buena idea reunirse con un gobierno extranjero dentro de la Torre Trump, en una sala de conferencias en el piso 25 sin abogados. No llevaron abogados", dice Bannon citado por el autor del libro Michael Wolff en referencia a Trump, su cuñado Jared Kushner y al exjefe de la campaña Paul Manafort.

"Aun si (ellos) pensaban que esto no era alta traición o antipatriota o algo malo -y yo pienso que fue todo eso- debieron haber llamado al FBI inmediatamente", dijo Bannon sobre el encuentro, que está siendo investigado por el fiscal especial Mueller.



La reunión en la Torre Trump con la abogada rusa Natalia Veselnitskaya está al centro de la investigación del 'Rusiagate'.

Este martes Bannon testificó a puestas cerradas ante el comité de inteligencia de la Cámara de Representantes, que también realiza una investigación paralela sobre lo que pasó en la campaña que llevó a Trump a la Casa Blanca.

Abogados de Trump enviaron una carta a Bannon en la que le exigieron que se abstenga de hacer comentarios despectivos contra el presidente y su familia, so pena de fuertes demandas ante los tribunales.

La carta llegó después de que salieran a la luz pública algunos extractos del libro de Wolff, basado en conversaciones con Bannon en el que éste no solo habló de las posibles relaciones de la campaña de Trump con Rusia, sino además de lavado de dinero e intimidades de la familia presidencial.