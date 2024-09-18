Esa publicación que asegura que el río Nilo se tiñó de rojo es falsa: es un caso de clickbait

En <b>elDetector</b> verificamos en noviembre de 2023 que las imágenes eran de una laguna en Chile.

Una publicación compartida en Facebook en septiembre de 2024 asegura que el río Nilo se pintó de rojo causando “temor en redes” y hace ver como si se tratara de un acontecimiento de “última hora”. Sin embargo, todo lo anterior es falso: la imagen incluida en el post corresponde en realidad a una nota del medio mexicano Milenio difundida en noviembre de 2023 en la que se desmentía una desinformación que se había viralizado en redes sobre el supuesto cambio de color de las aguas del famoso río africano, que también verificamos en ese momento en elDetector.

La publicación es un caso de clickbait (o ciberanzuelo), en el que se emplean titulares llamativos para que las personas hagan clic en un enlace que luego lleva a un sitio web no relacionado con el tema.

“Última hora. Río Nilo se pinta de rojo sangre y causa temor en redes por pasaje bíblico. Todo el vídeo en las letras azules”, dice el texto que acompaña la imagen de un cuerpo de agua rojizo, que a su vez lleva insertado el titular: “¿Fin del mundo? Río Nilo causa pánico”.

Reciclaje de una vieja desinformación

Realizamos una búsqueda inversa de imagen en Google Lens y encontramos que la misma aparece en un video del medio mexicano Milenio, incluido en una nota publicada en noviembre de 2023, que desmiente una desinformación que se hizo viral en ese momento respecto al color de las aguas de ese río.

En elDetector también verificamos en ese entonces que se trataba de una desinformación, pues las imágenes que circulaban eran en realidad de la Laguna Roja, en Chile.

Por lo tanto, la publicación que estamos verificando lo que hizo fue reciclar una desinformación vieja con el objetivo de atraer tráfico a una página web usando el clickbait , porque el enlace que invita a seguir ni siquiera lleva a un video sobre el falso fenómeno del Nilo rojo, sino a un sitio web de contenido promocionado y que no tiene nada que ver con el titular del post.

Esta técnica engañosa generalmente busca llevar tráfico a una página web al anunciar un contenido llamativo, muchas veces con el objetivo de luego obtener ganancias económicas. Que el texto indique que supuestamente se trata de una información de “última hora” y que la cuenta de Facebook que la publica se encuentre en la categoría de salud y belleza –nada relacionada con un tema de supuesta actualidad– son señales que también apuntan a que se trata de una desinformación.

Conclusión

Es falsa esa publicación de Facebook que asegura que el río Nilo se tiñó de rojo y que lo anuncia como si se tratara de una noticia de “última hora”. En realidad, se trata de un caso de clickbait (o ciberanzuelo) porque se usa un titular llamativo para invitar a los usuarios a hacer clic en un enlace con el objetivo de supuestamente ver un video del suceso, pero luego la página web que se abre no aporta ninguna información sobre el Nilo. Además, la imagen que se usa es de una nota del medio mexicano Milenio, de noviembre de 2023, en la que realmente se desmentía esta misma desinformación, algo que también verificamos en su momento en elDetector. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.

