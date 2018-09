"Si sucede, sucede": Trump vuelve a amenazar con el cierre del gobierno si no hay dinero para su muro fronterizo

El presidente Donald Trump dijo este miércoles, al término de una reunión privada con un grupo de legisladores republicanos, que está dispuesto a cerrar el gobierno federal si el Congreso no le da suficiente dinero para su proyecto de muro fronterizo, e indicó que "si sucede, sucede".

Trump dijo además que "tenemos que proteger nuestras fronteras. Si no protegemos nuestras fronteras, nuestro país no será un país. Entonces, si se trata de seguridad fronteriza, estoy dispuesto a hacer lo que tiene que hacerse".

Los pronósticos

Un sondeo del diario The Washington Post y la cadena ABC News revela que los demócratas cuentan con ventaja y tienen más chance que los republicanos de arrebatar la mayoría de la Cámara Baja. El 52% de los encuestados dice que prefiere a candidatos de la oposición, frente a 38% que se mantiene fiel a Trump y su partido. Y los independientes se inclinan por los demócratas 50% a 32%.

Cambios de postura

Las incertidumbres de Trump no solo se reflejan en los comentarios de este miércoles. Un día antes, el mandatario había declarado al medio conservador, Daily Caller, que no le gustaba la idea de los cierres. "No veo ni a mí mismo, ni a nadie más cerrando el país en este momento", indicó el mandatario de acuerdo con un reporte de Político.