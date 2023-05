Esa reflexión sobre los hospitales que circula en WhatsApp NO es del papa Francisco

En el mensaje se juntan dos reflexiones atribuidas al papa Francisco: por un lado, un escrito sobre cómo en los hospitales se encuentran todo tipo de personas, desde “un paciente policía y un preso en la misma sala recibiendo la misma atención” hasta “un paciente rico en la cola de trasplante de hígado listo para recibir el órgano de un donante pobre”; y por el otro, un llamado a disfrutar más de la vida, que es corta, y a aprovechar al máximo nuestro tiempo. “No critiques tu cuerpo, no te quejes tanto, no pierdas el sueño por las facturas”, dice el texto. “¿Por qué no tomar un descanso?, ¿por qué no llamar ahora?, ¿por qué no perdonar ahora?”.