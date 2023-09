Es falso que Putin “pidió perdón al mundo” y “suplicó” a Ucrania terminar con la guerra, como dice ese video viral

Ciertamente, si tales declaraciones hubiesen ocurrido estarían siendo replicadas por medios de comunicación de todas partes del mundo. Pero en elDetector hicimos varias búsquedas por palabras clave en inglés en la sección de noticias de Google y no encontramos ninguna nota que recogiera las palabras supuestamente pronunciadas por Putin. Con la búsqueda de los términos “Putin negociación Ucrania”, hallamos una serie de videos que recogen lo que el mandatario ruso sí dijo ese día: que su país no se niega a negociar sobre el conflicto en Ucrania. Mientras que otras dos búsquedas, con las palabras “Putin disculpas” y “Putin perdón Ucrania” , no arrojaron ningún resultado reciente.