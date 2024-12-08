Barron Trump es estadounidense, aunque publicaciones en redes cuestionen que sea ciudadano

Trump ha pedido una interpretación de la 14ª Enmienda que negaría la ciudadanía a niños nacidos de padres indocumentados.

El presidente electo Donald Trump ha pedido una interpretación de la 14ª Enmienda que negaría la ciudadanía a los niños nacidos en Estados Unidos de padres que se encuentran en el país ilegalmente. Esto ha llevado a algunos en las redes sociales a especular erróneamente que, bajo tal política, el hijo de Trump, Barron, podría no ser ciudadano estadounidense porque su madre no era ciudadana cuando él nació en Nueva York.

PUBLICIDAD

La historia completa

Durante su reciente campaña, Trump propuso medidas para restringir la inmigración, incluyendo el fin de la ciudadanía automática para los niños nacidos de inmigrantes que viven ilegalmente en Estados Unidos, como han escrito en FactCheck.org, medio aliado de elDetector. Fue una promesa que Trump hizo por primera vez como candidato en 2016, pero que no cumplió como presidente.

En un video de campaña en 2023, Trump reiteró su intención de desafiar la 14ª Enmienda, que establece que “todas las personas” nacidas en suelo estadounidense son ciudadanos del país.

“Como parte de mi plan para asegurar la frontera, en el primer día de mi nuevo mandato, firmaré una orden ejecutiva que aclare a las agencias federales que, bajo la correcta interpretación de la ley, en el futuro, los hijos de extranjeros ilegales no recibirán automáticamente la ciudadanía estadounidense”, dijo Trump en el video.

Ahora, publicaciones en Threads señalan erróneamente que bajo la propuesta de inmigración de Trump, su hijo menor, Barron, no habría nacido ciudadano estadounidense.

“Baron Trump nació el 20 de marzo de 2006. Melania se convirtió en ciudadana estadounidense el 28 de julio de 2006. Entonces… ella no era ciudadana cuando él nació. Entonces… Baron no nació de una madre estadounidense… ¿No va eso en contra de sus leyes de inmigración?”, dice la publicación del 17 de noviembre, que escribe incorrectamente el nombre del hijo menor de Trump.

PUBLICIDAD

Las publicaciones implican falsamente que Barron, nacido de una madre que aún no se había convertido en ciudadana estadounidense, podría no calificar como ciudadano estadounidense, aunque nació en la ciudad de Nueva York. La 14ª Enmienda dice: “Todas las personas nacidas o naturalizadas en Estados Unidos, y sujetas a su jurisdicción, son ciudadanos de Estados Unidos y del Estado en el que residen”.

Esa enmienda fue parte de la Reconstrucción después de la Guerra Civil para garantizar derechos civiles y legales a los esclavos. Pero, como ha escrito FactCheck.org, la Corte Suprema ha dictaminado que la ciudadanía por nacimiento se aplica a cualquier persona nacida en Estados Unidos, incluidos aquellos nacidos de padres que no son ciudadanos estadounidenses.

“Como Barron Trump nació en Estados Unidos, y ninguno de sus padres era diplomático con inmunidad diplomática cuando él nació, es incuestionablemente ciudadano estadounidense bajo la 14ª enmienda”, dijo Robert B. Scott, un abogado de inmigración con sede en Nueva York, en un correo electrónico a FactCheck.org.

Scott agregó que incluso si Barron hubiera nacido fuera de Estados Unidos, aún calificaría como ciudadano estadounidense al nacer bajo la sección 301 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, que establece los requisitos de ciudadanía para aquellos nacidos en el extranjero. Según esa ley, al menos uno de los padres (en este caso, Donald Trump) debe ser ciudadano estadounidense y debe haber vivido en Estados Unidos durante al menos cinco años antes del nacimiento del niño en el extranjero, incluidos dos años después de que el padre cumpliera 14 años.

PUBLICIDAD

“En otras palabras, habría nacido ciudadano estadounidense independientemente del estatus migratorio de su madre y sin importar dónde hubiera nacido”, dijo Scott.

En su video, Trump dijo que la orden ejecutiva dirigiría a las agencias federales a “requerir que al menos uno de los padres sea ciudadano estadounidense o residente permanente legal para que sus futuros hijos se conviertan en ciudadanos estadounidenses automáticamente”. La madre de Barron, Melania, era residente legal en Estados Unidos en ese momento y se convirtió en ciudadana estadounidense naturalizada unos meses después. Su padre, ciudadano estadounidense de nacimiento, nació en Nueva York.

Pero expertos en derecho constitucional han dicho a FactCheck.org que Trump no puede cambiar la ciudadanía por nacimiento sin una enmienda constitucional.

“La Constitución no puede ser anulada por acción ejecutiva”, dijo Kermit Roosevelt, profesor de derecho constitucional en la Facultad de Derecho Carey de la Universidad de Pensilvania. “Cualquier intento de este tipo sin duda enfrentaría desafíos legales, y la retroactividad no entraría en juego a menos que la Corte Suprema reinterpretara fundamentalmente la 14ª Enmienda”.

Este artículo fue publicado originalmente en español en FactCheck.org el 26 de noviembre de 2024. Fue traducido por El Tiempo Latino, gracias a la alianza entre ese medio y FactCheck.org.

¿Viste algún error o imprecisión? Escríbenos a eldetector@univision.net o a través de nuestra cuenta de X (Twitter) @eldetectoruni. Tras verificar tu solicitud, haremos la corrección que corresponda en un plazo no mayor de 48 horas.

PUBLICIDAD