Publicación satírica convertida en noticia asegura que Pelosi renunciará si Trump gana

Afirmación: Si Trump gana las elecciones, Pelosi renunciará

¿Pelosi dijo que renunciaría?

La presidenta de la Cámara dijo que aceptaría los resultados de las elecciones si Trump ganaba, en una entrevista el 23 de agosto en el "State of the Union With Jake Tapper" (Discurso del estado de la Unión con Jack Tapper) de CNN.

"Por supuesto", le dijo Pelosi a Tapper. "Pero eso no significa que no vamos a manifestarnos en contra de sus iniciativas, ya sea la de obstaculizar el Servicio Postal para que las personas no tengan la oportunidad de votar por correo, para que no tengan que escoger entre su salud y salir a votar".