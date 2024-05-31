La prostatitis no se cura con bicarbonato de sodio en ocho días: esos videos en los que aparecen médicos están manipulados

En Facebook circulan publicaciones en las que médicos de renombre supuestamente respaldan el bicarbonato de sodio como una solución para “curar” la prostatitis en 72 horas o en ocho días. Sin embargo, desde elDetector confirmamos que los videos originales están manipulados y que la prostatitis necesita más tiempo para curarse. Además, la Clínica Mayo advierte que el consumo excesivo de bicarbonato de sodio puede ser perjudicial para la salud.

En uno de los clips se muestra al cirujano español Pedro Cavadas supuestamente decir que "con una cucharadita de bicarbonato al día, puedes deshacerte de la prostatitis en 72 horas". El audio, sin embargo, no está sincronizado con el movimiento de los labios del médico. En el mensaje que acompaña el video, que se dirige a “personas que quieren deshacerse de la prostatitis”, se lee que el bicarbonato de sodio “curará tu próstata en 8 días".

Otro post, con el mismo mensaje que promete curar la prostatitis en ocho días con bicarbonato de sodio, incluye un video en el que el médico español Valentín Fuster aparentemente asegura que “el medicamento que no quieren vender en nuestras farmacias elimina la verdadera causa de la infección", refiriéndose a la prostatitis. Pero tampoco el audio de ese clip coincide con el movimiento de los labios del cardiólogo. En la esquina superior izquierda se observa la bandera de España y en la inferior, el logo de RTVE (Radio Televisión Española).

En elDetector notamos una discrepancia entre el período de tiempo de tratamiento mencionado en el mensaje y en el audio. Mientras en el texto dicen que la prostatitis puede ser supuestamente curada en ocho días, en el audio se escucha que el tratamiento podría eliminarla en 72 horas.

Con miras a hallar el origen del contenido en el que se incluyen imágenes de Cavada, realizamos una búsqueda inversa de imágenes en Yandex y encontramos el video original publicado hace más de siete años en la cuenta oficial de YouTube de la agencia EFE.

Al compararlo con el post que estamos verificando, notamos que, aunque la vestimenta del cirujano, los micrófonos y el fondo eran idénticos, en ningún momento él hizo mención al bicarbonato ni a la prostatitis. En cambio, habló de un paciente que había sido desahuciado, pero que tras una operación ahora “tiene un futuro”.

Realizamos una búsqueda adicional en YouTube con el nombre del médico proporcionado en el otro post, Valentín Fuster, presidente de Mount Sinai Heart y médico jefe del Hospital Mount Sinai, en Nueva York. Entre los resultados, encontramos que la grabación original fue difundida en 2015 en la cuenta de la Icahn School of Medicine de Mount Sinai.

Aunque en el clip se ve a Fuster delante de una pared de fondo idéntica y vistiendo la misma bata médica y corbata que en el video que circula en redes, el audio es diferente. El médico no habla en español ni menciona nada sobre la próstata o su tratamiento, sino que aborda en inglés un mensaje relacionado con la expansión y educación en el sistema de salud del Hospital Mount Sinai. En la grabación original tampoco se observa la bandera de España ni ningún logo.

No es la primera vez que verificamos una desinformación que usa imágenes de Fuster. En diciembre de 2023, elDetector desmintió un anuncio que insinuaba que el médico promovía un producto que supuestamente eliminaría la hipertensión. Su propio equipo nos indicó que él no respaldaba ningún producto en Facebook y que su imagen estaba siendo utilizada sin autorización.

El tratamiento de la prostatitis varía según el tipo

La prostatitis es una inflamación de la glándula prostática que afecta a adultos jóvenes o de mediana edad. No es contagiosa ni una enfermedad de transmisión sexual, aunque puede estar relacionada con infecciones de este tipo.

La Clínica Mayo señala que, por lo general, existen cuatro tipos de prostatitis: bacteriana aguda, bacteriana crónica, crónica e inflamatoria asintomática. El tratamiento varía según el tipo y, en el caso de la prostatitis inflamatoria asintomática, la Clínica Mayo indica que no requiere tratamiento.

Entre los remedios caseros, se incluyen tomar baños de asiento, beber agua y limitar el consumo de cafeína, alcohol y comidas picantes o ácidas.

A diferencia de lo que señalan las publicaciones que estamos verificando, la Clínica Mayo indica que el tratamiento para la prostatitis bacteriana aguda y crónica dura entre cuatro y seis semanas, aunque en algunos casos crónicos puede extenderse de seis a 12 semanas o incluso más. Para la prostatitis abacteriana, el tratamiento puede tardar al menos seis semanas en hacer efecto, según la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos.

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) señala que las redes sociales y las aplicaciones de mensajería representan el principal escenario para el fraude en materia de salud. Advierte sobre la precaución necesaria ante las llamadas "soluciones rápidas" para problemas de salud, ya que suelen estar asociadas con estafas.

Los riesgos de ingerir bicarbonato de sodio

Según la Biblioteca Nacional de Medicina, aunque el bicarbonato de sodio "generalmente no es muy tóxico en pequeñas cantidades", ingerirlo en "cantidades grandes, puede provocar síntomas” como diarrea, colapso, dificultad para respirar, entre otros; e incluso, puede causar “la muerte, si no se recibe un tratamiento rápido y agresivo”.

Puedes obtener asistencia inmediata sobre intoxicaciones o medidas preventivas por la línea gratuita del centro de control de toxicología local al 1-800-222-1222 desde cualquier parte de Estados Unidos.

Conclusión

Es falso que esos médicos promueven el bicarbonato de sodio como tratamiento para eliminar la prostatitis en 72 horas u ocho días, como muestran videos difundidos en Facebook que están manipulados. En elDetector lo corroboramos al encontrar las grabaciones originales tanto del cirujano Pedro Cavadas como del cardiólogo Valentín Fuster, ninguno de los cuales habló sobre prostatitis o su supuesta cura con bicarbonato de sodio. Además, los tratamientos para los diferentes tipos de prostatitis demoran semanas antes de empezar a surtir efecto, según la Clínica Mayo y la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, y no ocho días o 72 horas como señala el clip desinformante. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.

