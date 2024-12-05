Es falso que el presidente de Ecuador dijo que se “pegaría un tiro” si no se acaban los apagones en el país en diciembre de 2024

Circulan en redes sociales publicaciones que aseguran que el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, dijo que se “pegaría un tiro” si en diciembre no se acababan los apagones que han afectado su país en los últimos meses. Sin embargo, esto es falso. En un acto en noviembre, el mandatario prometió el fin de los cortes eléctricos, pero no mencionó nada de “pegarse un tiro” en caso de no lograrlo. Además, medios locales informaron que la Secretaría de Comunicación de la Presidencia ecuatoriana desmintió que Noboa hubiera hecho tal afirmación.

“El Presidente Noboa aseguró que desde este diciembre no habrá más cortes de luz y en tono burlesco refiriéndose al exmandatario Correa manifestó que se pegaría un tiro si vuelven los apagones”, dice una publicación en Facebook. Mientras que en otro post, que incluye un video, se escucha al mandatario decir: “Como ya lo prometimos nosotros, en diciembre ya se acabarán los apagones y volveremos a tener una vida normal. Y, si no es así, me pego un tiro, como diría cierto personaje en Bélgica”.

También en Instagram circulan publicaciones con la misma afirmación, algunas con videos y otras con fotos del mismo acto en el que se hizo la grabación.

El origen es un video manipulado

En elDetector hicimos una búsqueda inversa de imagen en Google Lens a partir de una captura de pantalla del video que aparece en uno de los posteos que estamos verificando y encontramos una nota en la que se explica que, en un acto en la provincia de Esmeraldas, Noboa prometió el fin de los apagones en el mes de diciembre, pero no se menciona nada de que también dijo que se pegaría “un tiro” en caso contrario.

Con esa información hicimos una búsqueda en el canal de YouTube de la Presidencia de la República de Ecuador y encontramos el video original en una transmisión en directo del 20 de noviembre de 2024. Allí, Noboa dice a partir del minuto 6:12: “Como ya lo prometimos nosotros, en diciembre ya se acabarán los apagones y volveremos a tener una vida normal. Se han invertido más de 700 millones de dólares en reactivar el parque termoeléctrico y en dar reparación a todo lo que desde el año 2020 nunca repararon”.

El comienzo de la frase es igual al que mencionan los posts que estamos verificando, pero luego no dice nada sobre “pegarse un tiro” sino que menciona las inversiones que se han hecho para hacer frente a la crisis eléctrica del país.

Además, encontramos que medios locales explicaron que la Secretaría de Comunicación de la Presidencia de Ecuador (SECOM) aseguró que el video de Noboa diciendo que se pegaría un tiro era falso y que el material original había sido editado y manipulado para hacer ver como si el mandatario hubiera pronunciado esa frase en su discurso en Esmeraldas.

Conclusión

Es falso que el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, dijo que se pegaría un tiro si los apagones en su país no se acababan este mes de diciembre, como aseguran publicaciones en redes sociales. Algunos de los posteos comparten un video de un acto en la provincia de Esmeraldas donde aseguran que el mandatario pronunció esa frase, pero tras revisar el video original en elDetector confirmamos que aunque Noboa sí prometió el fin de los cortes de energía no dijo nada sobre atentar contra sí mismo en caso contrario. Además, desde el gobierno desmintieron a la prensa local que tal declaración fuera real. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.

