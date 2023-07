Polonia NO atacó a Bielorrusia, como dice el título de ese video viral

Es falso que Polonia atacó a Bielorrusia para anticiparse a una amenaza rusa, como asegura el texto de un video publicado en Facebook el 24 de julio de 2023. Se trata de un caso de clickbait, en el que se usa un título sensacionalista para atraer el interés de las personas y lograr mayor cantidad de visualizaciones, pues el mismo narrador de la grabación contradice el texto que la acompaña y sólo menciona que Polonia “estaría preparando” o “planeando” un ataque contra Bielorrusia, pero no que el mismo ya hubiera ocurrido. Además, búsquedas en la sección de noticias de Google no arrojan resultados sobre un enfrentamiento entre estos dos países, algo imposible si en realidad hubiera ocurrido por las implicaciones internacionales que tendría. En los últimos días ha habido un aumento de la tensión en la frontera común, así como amenazas y advertencias de ambos lados, pero no una agresión real. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.