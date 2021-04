Cámara de Representantes aprueba proyecto de ley para convertir a Washington DC en el estado 51

Es la segunda vez en la historia que esto ocurre desde que el primer intento legislativo para convertir a la capital en un estado, en 1993: la propuesta HR 51 también llegó a la Cámara Alta el año pasado, pero no prosperó .

“Tenemos ante nosotros un momento que no había pasado antes en el movimiento [para convertir a Washington DC en un estado]”, comentó Josh Burch, cofundador de Neighbors United for DC Statehood, a The Washington Post. “Podemos felicitarnos y darnos una palmada en la espalda para celebrar el voto en la Cámara de Representantes, y debemos hacerlo. Pero realmente esto tiene que ser por poco tiempo, pues tenemos mucho trabajo por hacer para que esto sea una realidad en el transcurso del próximo año y medio”.