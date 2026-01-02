Donald Trump Trump y alto funcionario de seguridad de Teherán intercambian amenazas por protestas en Irán: reportan 7 muertos Al menos siete personas han fallecido en disturbios relacionados con las crecientes protestas por la frágil economía de Irán.

El presidente Donald Trump y un alto funcionario de seguridad iraní intercambiaron amenazas este viernes mientras las protestas se extendían por la República Islámica, elevando aún más la tensión entre Washington y Teherán desde que el Pentágono bombardeó instalaciones nucleares de Irán en junio.

Trump escribió un mensaje en su plataforma Truth Social en el que advirtió a Irán de que si "mata violentamente a manifestantes pacíficos", Estados Unidos "acudirá a su rescate". Al menos siete personas han fallecido hasta el momento en la violencia que rodea a las movilizaciones.

"Estamos listos y preparados para actuar", escribió Trump, sin dar más detalles.

Poco después, Ali Larijani, expresidente del Parlamento que funge como secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, aseveró en la red social X que Israel y Estados Unidos estaban avivando las protestas. No ofreció evidencias que respaldasen una acusación repetida por las autoridades iraníes durante los años de protestas que sacudieron el país.

“Trump debería saber que la intervención de Estados Unidos en el problema interno se traduce en caos en toda la región y en la destrucción de los intereses estadounidenses”, escribió Larijani en X, una plataforma bloqueada por el gobierno iraní. Estados Unidos debería saber que Trump inició el intervencionismo, agregó señalando que "deberían cuidar de sus propios soldados".

Las declaraciones de Larijani podrían referirse a la amplia presencia militar de la Casa Blanca en la región. Irán atacó en junio la Base Aérea de Al Udeid, en Qatar, después del operativo estadounidense contra tres instalaciones nucleares.

Las protestas se recrudecen en Irán

Las crecientes protestas por la frágil economía de Irán se extendieron el jueves a las provincias rurales, y al menos siete personas murieron en choques entre las fuerzas de seguridad y los manifestantes, informaron autoridades.

Los fallecimientos podrían marcar el inicio de una respuesta más contundente por parte de la teocracia iraní a las protestas, que han disminuido en Teherán, pero se han expandido a otros lugares. Las víctimas mortales —dos el miércoles y cinco el jueves— ocurrieron en cuatro ciudades habitadas predominantemente por el grupo étnico lur.

Las protestas se han convertido en las mayores en el país desde 2022, cuando la muerte de Mahsa Amini, de 22 años, mientras estaba detenida desencadenó movilizaciones a nivel nacional. Sin embargo, las nuevas protestas aún no se han extendido a todo el país, ni han sido tan intensas como las que rodearon al fallecimiento de Amini, que fue arrestada por no llevar hiyab —o pañuelo— al gusto de las autoridades.

La violencia más intensa pareció azotar Azna, una ciudad en la provincia de Lorestán, a unas 185 millas al suroeste de Teherán. Allí, videos en línea supuestamente mostraban objetos en llamas en la calle y sonidos de disparos mientras la gente gritaba: "¡Sinvergüenzas! ¡Sinvergüenzas!".

“Las protestas que han ocurrido se deben a presiones económicas, a la inflación y las fluctuaciones de la moneda, y son una expresión de la preocupación por los medios de sustento”, dijo Saeed Pourali, vicegobernador de la provincia de Lorestán. “Las voces de los ciudadanos deben ser escuchadas con atención y tacto, pero la gente no debe permitir que sus exigencias sean manipuladas por individuos con ánimo de lucro”.

Las protestas se llevaron a cabo en la ciudad de Kouhdasht, a más 250 millas al suroeste de Teherán. El fiscal local Kazem Nazari informó que 20 personas habían sido arrestadas y que la calma había regresado a la ciudad, según publicó la agencia de noticias Mizan del poder judicial.

Qué ha causado el desplome de la moneda en Irán

El gobierno civil iraní, encabezado por el presidente reformista Masoud Pezeshkian, ha tratado de mostrar su intención de negociar con los manifestantes. Sin embargo, Pezeshkian ha reconocido que no puede hacer mucho, ya que el rial iraní se ha depreciado rápidamente, y ahora un dólar se intercambia por aproximadamente 1.4 millones de riales.

Por otra parte, la televisora estatal reportó los arrestos de siete personas, de las cuales cinco dijo que son de tendencia monárquica, y de las otras dos indicó que están vinculadas a grupos con sede en Europa. La cadena afirmó que, en otro operativo, las fuerzas de seguridad confiscaron 100 pistolas de contrabando, pero no ofreció más detalles.

La teocracia iraní declaró feriado el miércoles en gran parte del país, alegando las bajas temperaturas, probablemente en un intento de que la gente se marchase de la capital para un fin de semana largo. El fin de semana en Irán es el jueves y el viernes, y el sábado se conmemora el cumpleaños del imán Alí, otro día festivo para muchos.

Las protestas, que tienen su origen en la crisis económica, han incluido consignas contra la teocracia. El liderazgo de la república islámica sigue recuperándose de la guerra de 12 días lanzada en junio por Israel en contra del país. Estados Unidos también bombardeó instalaciones nucleares iraníes durante esa contienda.