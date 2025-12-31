Zohran Mamdani Con un juramento a medianoche bajo tierra y ante uno de sus héroes políticos: así se convertirá Zohran Mamdani en alcalde de NYC Tan pronto como empiece el año nuevo, Mamdani se convertirá en el primer musulmán en dirigir la ciudad más poblada de Estados Unidos tras una doble juramentación de su cargo.



Video Zohran Mamdani publica un video explicando los derechos de inmigrantes ante arrestos por ICE

Zohran Mamdani se convertirá en alcalde de la ciudad de Nueva York en el mismo momento en el que comience el año 2026, pero las celebraciones se extenderán realmente durante todo el 1 de enero.

El equipo del demócrata de 34 años planea dos ceremonias de juramentación para este jueves: una pequeña y privada con su familia en una antigua estación de metro alrededor de la medianoche, a la que seguirá un gran evento por la tarde que incluirá una fiesta al aire libre frente al Ayuntamiento.

Dado que el mandato de un nuevo alcalde comienza inmediatamente con el año nuevo, es habitual que los líderes entrantes de la ciudad celebren dos eventos.

El alcalde saliente, Eric Adams, realizó su juramentación inicial en Times Square poco después de la famosa caída de la bola, mientras que su predecesor, Bill de Blasio, prestó juramento en su casa de Brooklyn.

Por su parte, Mamdani prestará juramento inicial en la antigua estación de metro City Hall de Manhattan, una de las paradas originales del sistema de transporte subterráneo de la ciudad, conocida por sus arcos de tejas y techos abovedados.

La fiscal general de Nueva York, Letitia James, aliada política y notable adversaria del presidente Donald Trump, se encargará de tomar el juramento.

Primera juramentación de Mamdani: a medianoche y en una antigua estación de metro

Esa antigua parada del Ayuntamiento fue diseñada como la estación insignia de la primera línea de metro de la ciudad, pero fue desmantelada en 1945.

Hoy en día, salvo en ocasionales visitas guiadas históricas, los residentes solo pueden echar un vistazo a la estación permaneciendo en el tren 6 después de su última parada en el centro, cuando gira hacia el norte.

La decisión de Mamdani de jurar en la antigua estación de metro del Ayuntamiento refleja su "compromiso con los trabajadores que mantienen nuestra ciudad en funcionamiento todos los días", declaró su oficina.

Mamdani aseguró que la estación representa una época en la que Nueva York invirtió en infraestructura para mejorar la vida de las personas, una ambición que, según él, su administración pretende mantener.

Segunda juramentación en el Ayuntamiento de Nueva York

Mamdani volverá a jurar su cargo en las escaleras del Ayuntamiento en la tarde del jueves, esta vez ante el senador estadounidense Bernie Sanders, uno de sus héroes políticos.

Está previsto que la ceremonia comience a la 1 p. m. con el discurso inaugural de la congresista estadounidense Alexandria Ocasio-Cortez, otra aliada política y compatriota neoyorquina.

El equipo de transición de Mamdani formó un comité inaugural que incluye al actor John Turturro, al dramaturgo Cole Escola y al escritor Colson Whitehead, así como a defensores de derechos humanos, propietarios de pequeños negocios y trabajadores de campaña que, según la alcaldía entrante, han "aportado perspectiva, orientación y sensibilidad cultural" a la ceremonia.

La juramentación pública estará acompañada de una fiesta en la calle a lo largo de un tramo de Broadway que conduce al Ayuntamiento. La alcaldía de Mamdani espera la asistencia de miles de personas y adelantó que habrá actuaciones, música y actividades interreligiosas.

Al poner de relieve la trayectoria de la alcaldía, la elección de Mamdani también terminó sacando a la luz un fallo en el registro de datos.

Un archivista de la ciudad concluyó que Mamdani parece ser el 112º alcalde, no el 111º, como se había pensado antes de que los historiadores señalaran un descuido con respecto a un alcalde del siglo XVII que ostentó el cargo dos veces.

Primer alcalde de Nueva York que jurará su cargo sobre un Corán

Mamdani prestará juramento sobre un Corán centenario, lo que marca la primera vez que un alcalde de la ciudad de Nueva York utiliza el texto sagrado del Islam para jurar su cargo.

La decisión de usar un Corán generó críticas por parte de algunos conservadores. Lo cierto es que la mayoría de los predecesores de Mamdani prestaron juramento sobre una Biblia, pero el juramento de respetar las constituciones federal, estatal y municipal no exige el uso de ningún texto religioso en particular.

Mamdani colocará su mano sobre dos ejemplares del Corán durante la ceremonia del metro y sobre un tercero durante la ceremonia posterior en el Ayuntamiento.

Dos pertenecían a sus abuelos. El tercero es un manuscrito de bolsillo que data de finales del siglo XVIII o principios del XIX y que forma parte de la colección del Centro Schomburg para la Investigación de la Cultura Negra de la Biblioteca Pública de Nueva York.

Ese Corán simboliza la diversidad y el alcance de los musulmanes de la ciudad, le dijo a la agencia AP Hiba Abid, curadora de Estudios Islámicos y de Oriente Medio de la Biblioteca Pública de Nueva York.

"Es un Corán pequeño, pero reúne elementos de fe e identidad en la historia de la ciudad de Nueva York", afirmó la experta. La campaña no ha ofrecido más detalles sobre los manuscritos de los abuelos de Mamdani.

Tras la juramentación, el Corán se exhibirá al público en la Biblioteca Pública de Nueva York.

“Este manuscrito estaba destinado al público general cuando se creó”, dijo Abid. “Hoy se encuentra en una biblioteca pública donde cualquiera puede acceder a él”.

Durante la campaña electoral, Mamdani habló abiertamente de su fe musulmana. Apareció con frecuencia en mezquitas de los cinco distritos, construyendo una base de apoyo que incluía a muchos votantes musulmanes y del sur de Asia que votaban por primera vez.

Pero ese meteórico ascenso de un socialdemócrata musulmán también provocó un aumento de la retórica islamófoba.

En un emotivo discurso días antes de las elecciones, Mamdani afirmó que la hostilidad solo había fortalecido su determinación de ser visible respecto a su fe.

"No cambiaré quién soy, cómo como ni la fe que me enorgullece llamar mía", declaró. “Ya no me buscaré en las sombras. Me encontraré en la luz”.

