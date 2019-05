Un banco alemán detectó actividad sospechosa en las cuentas de Kushner y Trump, pero no alertó a las autoridades

"El Fracasado New York Times (fallecerá cuando deje mi puesto en 6 años), y otros de los Medios de Noticias Falsas, siguen escribiendo historias falsas sobre cómo no usé muchos bancos porque no querían hacer negocios conmigo... ¡INCORRECTO! Es porque no necesitaba dinero. Muy anticuado, pero cierto. Cuando no necesitas o no quieres dinero, no necesitas o no quieres a los bancos. Los bancos siempre han estado disponibles para mí, quieren ganar dinero".