Trump demanda al Deutsche Bank y a Capital One para impedir que den información de sus negocios al Congreso

"Las citaciones fueron emitidas para acosar al presidente Donald J. Trump, para hurgar en todos los aspectos de sus finanzas personales, sus negocios y la información privada del presidente y su familia, y para buscar cualquier material que pudiera ser utilizado para causarle daño político. No existen motivos para establecer ningún otro propósito que no sea político", escribieron los abogados de Trump en la demanda presentada a última hora del lunes en el Distrito Sur de Nueva York.

Aducen la privacidad bancaria

La demanda en Nueva York alega que las citaciones que los comités de Inteligencia y de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes enviaron a Deutsche Bank y Capital One no son válidas porque violan la ley de privacidad bancaria y no son para dar forma a la legislación. Sin embargo, al menos otro tribunal ha dicho anteriormente que afirmaciones como ésas no pueden detener las citaciones del Congreso.