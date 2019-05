Trump se opone a que el fiscal especial Mueller testifique ante el Congreso

"Bob Mueller no debería testificar", clamó el mandatario en un mensaje publicado este domingo en su cuenta personal de Twitter.

"¡Que no haya una segunda ocasión para los demócratas!", tuiteó el presidente, quien volvió a insistir en que la investigación fue realizada por "18 demócratas furiosos", a pesar de que la mayoría del equipo responsable de la pesquisa, incluido el propio Mueller, son o fueron republicanos registrados.

Antes, no obstante, Barr hizo llegar al Capitolio un resumen de cuatro páginas con las principales conclusiones al Congreso en el que señalaba que Mueller no halló pruebas de nexos entre el entorno de Trump y el Kremlin, y que no había alcanzado una conclusión sobre una posible obstrucción a la Justicia por parte del mandatario.