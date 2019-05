Mueller se quejó ante Barr por el resumen que presentó sobre su investigación del 'Rusiagate'

El fiscal especial Robert Mueller envió una carta al fiscal general William Barr quejándose de que en el resumen que éste redactó sobre el informe de la supuesta interferencia de Rusia en las elecciones de 2016 "no se capta en su totalidad el contexto, la naturaleza y la sustancia" de la investigación.

La carta se envió el 27 de marzo, tres días después de que Barr publicara un memo de cuatro páginas con su interpretación sobre la investigación del fiscal especial , asegurando que no había habido colusión entre la campaña de Trump y los rusos en las elecciones de 2016 y que Mueller no había hecho ninguna recomendación sobre si el presidente Donald Trump debería ser acusado por obstrucción de la justicia.

Esta carta, que dio a conocer el diario estadounidense The Washington Post , y una llamada telefónica posterior, ponen de manifiesto los desencuentros entre estos dos viejos amigos con respecto al hecho de investigar al presidente .

Funcionarios del Departamento de Justicia comentaron a CNN sobre la controversia entre ambos, argumentando que Mueller no creía que el resumen de Barr fuese inexacto, pero que su informe tenía más matices sobre el tema de la obstrucción de la justicia , mientras que la posición de Barr fue que, como fiscal general, tenía que proporcionar una decisión sobre ese asunto, que no fue explicitada por Mueller en su informe.

Al día siguiente de esta conversación, informó Kerri Kupec, vocera del Departamento de Justicia, citada por Politico , el fiscal general envió una carta al Congreso en la que reiteraba que con su memorándum del 24 de marzo no pretendía hacer un resumen del informe de Mueller, sino básicamente exponer sus principales conclusiones , a la vez que se ofreció a declarar tanto ante el Senado como ante el Comité Judicial de la Cámara de Representantes los días uno y dos de mayo.

La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi , ya advirtió a Barr y le exigió que publicara una versión no revisada del informe del 'Rusiagate' . Ante el debate interno de iniciar un juicio político, es de esperar que los demócratas en el Congreso examinen de forma exhaustiva las quejas del fiscal especial ante Barr, a quien han acusado de haber interpretado el informe de Mueller a su conveniencia para proteger al presidente Trump.

Hasta el momento, la Casa Blanca no se ha pronunciado sobre la carta del fiscal especial, pero el abogado del presidente Trump, Rudy Giuliani, declaró a CNN sobre el tema de la obstrucción a la justicia que “Mueller debió haber tomado una decisión y no estar quejándose o lamentándose ahora de que no ha sido explicado correctamente”.