Trump pide a Sessions investigar la identidad del alto funcionario que escribió explosivo artículo anónimo

"Jeff debería estar investigando quién es el autor de esa pieza, pues en verdad creo que es un asunto de seguridad nacional", dijo el presidente este viernes. Sin embargo, no queda claro que esas razones sean suficientes, pues no es delito filtrar información no clasificada.