Qué hay detrás de la insistencia de Trump y Musk en hablar de “derroche, fraude y abuso” en el gobierno federal

Los defensores del buen gobierno, los conservadores anti-impuestos, los políticos de diversas tendencias y los estadounidenses comunes y corrientes se quejan del “despilfarro, el fraude y el abuso” en todo el gobierno estadounidense.

El presidente Donald Trump y el recién creado Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE en inglés), encabezado por el hombre más rico del mundo, Elon Musk, abrieron el capítulo más reciente de una frase aclamada como de sentido común y ridiculizada como propaganda.

Ambos han utilizado esa frase para llevar a cabo drásticos recortes en múltiples agencias gubernamentales, causando en muchos casos situaciones caóticas dentro de operaciones clave del gobierno federal.

Críticos de las medidas han dicho que los derechos laborales de miles de trabajadores federales están siendo violados, por lo que decenas de organizaciones han interpuesto demandas en contra de cientos de despidos.

"Es una idea muy amplia", dijo Matt Weidinger, del American Enterprise Institute, un organismo de tendencia derechista dedicado al análisis de políticas públicas. "Pero esta frase 'derroche fraude y abuso' obviamente significa cosas diferentes para diferentes personas".

Aquí te presentamos un vistazo a este garrote retórico y cómo se relaciona con el inicio de la segunda administración de Trump.

Las mentiras de Trump y Musk para impulsar su campaña contra el supuesto “fraude y corrupción” en el gobierno

Además, en su desordenada campaña para desmantelar el gobierno, la administración de Trump no ha divulgado evidencias claras sobre el supuesto “derroche” y “fraude” que tanto pregonan.

Incluso el aliado de Trump, Musk, ha sido acusado de diseminar datos erróneos en sus denuncias de supuestos fraudes.

Por ejemplo, en una conferencia de prensa en la Oficina Oval la semana pasada, Musk reconoció que sus acusaciones de que el gobierno estaba a punto de enviar 50 millones de dólares en condones al grupo palestino Hamás, era incorrecta.

El problema es que esa versión fue retomada por la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, y el mismo Trump no sólo diseminó la idea sino que la exageró al decir que el supuesto gasto en condones para Hamás iba a ser de 100 millones de dólares.

Pero la historia no era verdad. Luego de que un periodista le preguntó sobre la falsedad Musk dijo que “algunas de las cosas que digo serán incorrectas y deberían corregirse".

También Musk impulsó una idea errónea al sostener que su DOGE había descubierto pagos de 59 millones de dólares utilizados para alojar a inmigrantes en “hoteles de lujo” con dinero destinado a la ayuda por desastres.

Pero el multimillonario no presentó evidencias para respaldar su afirmación de que eran hoteles lujosos ni de que el dinero era del fondo de desastres, pero calificó los pagos como “una insubordinación grave a la orden ejecutiva del presidente”, y dijo que los fondos serían recuperados.

Sin embargo, información de la ciudad de Nueva York indica que el dinero que ha recibido para atender a los inmigrantes fue consignado por el Congreso y asignado a la ciudad el año pasado por la Agencia Federal de Gestión de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés).

Los fondos para el pago de los hoteles se enviaron a través del Programa de Refugio y Servicios, que reembolsa a ciudades, pueblos u organizaciones los gastos relacionados con la inmigración.

El dinero procede del Congreso y se destina específicamente a Aduanas y Protección de Fronteras, que también forma parte de Seguridad Nacional, pero la FEMA administra los pagos.

El gobierno siempre ha sido blanco de las críticas de grupos conservadores

Es difícil identificar la génesis del “derroche, el fraude y el abuso” como retórica política. Pero el concepto y las batallas resultantes son más antiguos que la nación: pensemos en “impuestos sin representación” y la ruptura con Gran Bretaña.

Después de lograr la independencia, la primitiva república estadounidense repitió los argumentos.

Dos generaciones pelearon por el banco nacional de Alexander Hamilton, un precursor filosófico de todo, desde el sistema de la Reserva Federal hasta los préstamos de la Administración de Pequeñas Empresas, los títulos hipotecarios respaldados por el gobierno federal y el seguro de depósitos bancarios.

El héroe populista de Trump, Andrew Jackson, describió al Segundo Banco Nacional como una concesión para sus accionistas ricos.

"No hay males necesarios en el gobierno", escribió el séptimo presidente en un mensaje de veto. "Sus males existen sólo en sus abusos".

Muchos de los compañeros sureños de Jackson se opusieron a las “mejoras internas” relacionadas con el Sistema Americano de Henry Clay.

La esclavizante clase plantadora consideró el gasto en carreteras, puentes y vías navegables –mucho antes de que Washington tuviera “semanas de infraestructura”– como una extralimitación federal inconstitucional que transfirió su riqueza indirectamente a propietarios de fábricas, banqueros y magnates navieros en los estados más industrializados del norte.

Ronald Reagan consolidó el enfoque de los conservadores modernos en su primer discurso inaugural.

"El gobierno no es la solución a nuestro problema", dijo en 1981. "El gobierno es el problema".

Criticó a “la reina del bienestar” como la cara pública de una red de seguridad social ineficiente y un gobierno federal que no rinde cuentas.

Reagan basó el ataque, que los críticos criticaron como un tropo racista, en el caso de fraude criminal de una mujer por obtener cientos de miles de dólares en asistencia.

En una medida que podría ser considerada como precursora del DOGE de Musk, Reagan reunió a un grupo de directores ejecutivos del sector privado para identificar el desperdicio.

La “Comisión Grace”, llamada así coloquialmente en honor a su presidente, el empresario J. Peter Grace, actuó de manera más deliberada que DOGE y sus recomendaciones no se implementaron a gran escala. Reagan y el Congreso aumentaron la edad de jubilación para tener derecho a la Seguridad Social.

El enorme pastel del gasto federal que Trump y Musk buscan controlar

El gobierno federal gastó alrededor de 6.7 billones de dólares en el año fiscal 2023.

El centro de pensamiento Cato Institute cuenta los artículos más caros de esta manera: 3.19 billones de dólares en pagos de transferencias; 1.15 billones de dólares en ayuda a los estados; 950,000 millones de dólares en pagos de intereses sobre la deuda nacional; 840,000 millones de dólares en compras de bienes y servicios; y 560,000 millones de dólares para pagar a los trabajadores federales.

La Seguridad Social y Medicare comprenden la mayor parte de la categoría de transferencias de Cato, junto con programas como asistencia alimentaria y el crédito fiscal por ingreso del trabajo para hogares de bajos ingresos. Medicaid representa la mayor parte de la ayuda estatal, que también incluye educación, transporte y otras infraestructuras.

El problema para Musk, o quizás para Trump y la mayoría republicana en el Congreso, es que los estadounidenses tienen puntos de vista contradictorios sobre los detalles del gasto.

Una encuesta de marzo de 2023 realizada por The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research encontró que 6 de cada 10 adultos estadounidenses dijeron que el gobierno estadounidense estaba gastando “demasiado” en general.

Sin embargo, una encuesta de AP-NORC realizada en enero de 2025 encontró que alrededor de dos tercios de los adultos estadounidenses dicen que el gobierno de Estados Unidos está gastando “muy poco” en seguridad social y educación.

Aproximadamente 6 y 10 dijeron lo mismo sobre Medicare, el programa de seguro médico del gobierno para los estadounidenses mayores y la asistencia a los estadounidenses pobres.

La mayoría de los adultos también dicen que Medicaid, el programa de seguro médico para los estadounidenses más pobres en edad de trabajar y los niños de bajos ingresos, no tiene fondos suficientes. Los pagos de Medicare y Medicaid no van directamente a los pacientes sino a los proveedores de atención médica: médicos, hospitales, clínicas, compañías farmacéuticas y empresas de suministros médicos en comunidades de todo el país.

¿Cuánto se pierde realmente por el supuesto derroche y fraude gubernamental?

La Oficina de Responsabilidad Gubernamental (GAO en inglés) y otras agencias producen informes periódicos que identifican ineficiencias y otros problemas.

La GAO dijo en 2024 que sus recomendaciones promulgadas han ahorrado alrededor de 667,000 millones de dólares desde 2011.

Vivek Ramaswamy, otro aliado multimillonario de Trump inicialmente involucrado con DOGE, se apoderó de cientos de miles de millones de dólares en contratos y programas que quizás el Congreso no haya reautorizado explícitamente.

Sin embargo, contrariamente a la caracterización de Ramaswamy, la mayoría son programas en curso, desde atención médica para veteranos hasta funciones de la NASA.

Trump no ha abordado otro grupo de dinero potencial: la llamada “brecha fiscal”.

No se trata del debate entre republicanos y demócratas sobre tasas y lagunas jurídicas. Es la brecha estimada entre lo que el gobierno federal debería recaudar según la ley vigente y lo que realmente se paga a tiempo. Al igual que los “pagos indebidos”, es una mezcla de error administrativo y fraude intencional.

La estimación del IRS para el año fiscal 2022: 696,000 millones de dólares.

Otros informes gubernamentales identifican presuntos “pagos indebidos” (Seguridad Social, Medicare, Medicaid, seguro de desempleo) que suman varios cientos de miles de millones en años típicos.

Weidinger, el experto en presupuesto de la AEI, dijo que eso incluye algunos gastos fraudulentos, pero en su mayoría son pagos excesivos o pagos que requieren más documentación.

Los errores podrían incluir un pago de la Seguridad Social un mes después de la muerte de un beneficiario, un error de cálculo del gobierno sobre el beneficio de alguien, que alguien reciba un cheque de desempleo después de conseguir un nuevo trabajo o un reclamo insuficientemente documentado de un proveedor de atención médica.

Pero Weidinger también señaló que los programas gubernamentales especiales, como el desempleo durante la pandemia de COVID, conllevaban una tasa mucho mayor de fraude directo: ladrones de identidad, incluso de países extranjeros, engañando al sistema para obtener dinero.

"Nunca recuperaremos todo eso", dijo.

Y, añadió, las estimaciones del gobierno sobre fraude y pagos indebidos probablemente sean demasiado bajas, incluso si es casi seguro que no alcancen los niveles de ahorro que Musk y Trump han prometido.

