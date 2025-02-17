El gobierno da marcha atrás y suspende los despidos de trabajadores federales encargados del programa de armas nucleares

Video Musk y su DOGE no podrán acceder a datos del Departamento del Tesoro, dice un juez federal

La administración del presidente Donald Trump detuvo los despidos de cientos de empleados federales que trabajan en los programas de armas nucleares de la nación, un giro que ha causado confusión entre la fuerza laboral y ha desatado advertencias de los expertos de que los recortes indiscriminados del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE, por sus siglas en inglés) pondrán a comunidades en riesgo.

Tres funcionarios estadounidenses que hablaron con la agencia AP dijeron que hasta 350 empleados de la Administración Nacional de Seguridad Nuclear (NNSA, por sus siglas en inglés) fueron despedidos abruptamente a última hora del jueves, y algunos perdieron el acceso al correo electrónico antes de saber que habían sido despedidos, mientras que otros intentaron ingresar a sus oficinas la mañana del viernes y descubrieron que no podían entrar.

Los funcionarios hablaron bajo la condición de anonimato por temor a represalias.

¿Qué oficinas fueron afectadas por los despidos del DOGE?

Una de las oficinas más afectadas fue la planta de Pantex, cerca de Amarillo, Texas, que sufrió cerca del 30% de los recortes. Esos empleados trabajan en el reensamblaje de cabezas nucleares, uno de los trabajos más delicados de toda la empresa de armamento nuclear, con los niveles más altos de autorización.

Los cientos de despedidos de la NNSA formaban parte de una purga del DOGE en todo el Departamento de Energía que afectó a unos 2,000 empleados.



“La gente del DOGE llega sin saber en absoluto de qué son responsables estos departamentos”, dijo a AP Daryl Kimball, director ejecutivo de la Asociación para el Control de Armas, refiriéndose al equipo del Departamento de Eficiencia Gubernamental de Elon Musk.

“No parecen darse cuenta de que en realidad es el departamento de armas nucleares más de lo que es el Departamento de Energía”.

¿Qué actividades realizaban los empleados despedidos del Departamento de Energía?

Mientras que algunos de los empleados del Departamento de Energía que fueron despedidos se ocupaban de la eficiencia energética y los efectos del cambio climático, temas que no son vistos como prioritarios por la administración Trump, muchos otros se ocupaban de temas nucleares, incluso si no trabajaban directamente en programas de armas.

Esto incluye la gestión de enormes emplazamientos de residuos radiactivos y garantizar que el material que allí se encuentra no contamine aún más a las comunidades cercanas. Por ejemplo, el Laboratorio Nacional de Savannah River, en Jackson, Carolina del Sur; el emplazamiento nuclear de Hanford, en el estado de Washington, donde los trabajadores custodian 177 depósitos de residuos de alta actividad procedentes de la producción de plutonio para la bomba atómica; y la reserva de Oak Ridge, en Tennessee, un lugar contaminado donde se realizaron gran parte de los primeros trabajos del Proyecto Manhattan, entre otros.

Marcha atrás en los despidos contradice al Departamento de Energía

A última hora de la noche del viernes, la directora en funciones de la agencia, Teresa Robbins, emitió un memorando en el que anulaba los despidos del 72% de los trabajadores que habían sido parte del recorte.

“Esta carta sirve como notificación formal de que la decisión de despido emitida el 13 de febrero de 2025 ha sido rescindida, con efecto inmediato”, decía el memorando, que fue obtenido por la AP.

Los relatos de los tres funcionarios contradicen una declaración oficial del Departamento de Energía, que dijo que menos de 50 funcionarios de la Administración Nacional de Seguridad Nuclear fueron despedidos, llamándolos “empleados a prueba” que “desempeñaban principalmente funciones administrativas y de oficina”.

Pero no fue así. Los despidos llevaron a un alto cargo de la NNSA a publicar una advertencia y una llamada a la acción.

“Este es un momento crucial. Debemos decidir si estamos realmente comprometidos a liderar la escena mundial o si nos conformamos con socavar los mismos sistemas que aseguran el futuro de nuestra nación”, publicó en LinkedIn el subdirector de la división, Rob Plonski.

“Recortar la plantilla federal responsable de estas funciones puede ser visto como imprudente en el mejor de los casos y adversariamente oportunista en el peor”.

Despidos en la NNSA causaron incertidumbre entre los empleados

Tras la decisión de despedir a miembros del personal, y después reincorporarlos, no se pudo contactar con todos los empleados de la NNSA que habían sido readmitidos, y algunos se estaban replanteando si volver a trabajar, dada la incertidumbre creada por el DOGE.

Muchos empleados federales que habían trabajado en los programas nucleares de la nación habían pasado allí toda su carrera, y hubo una oleada de jubilaciones en los últimos años que costó a la agencia años de conocimiento institucional.

Pero ahora se encuentra en medio de un importante esfuerzo de modernización de las armas nucleares de 750,000 millones de dólares, que incluye nuevos misiles balísticos intercontinentales con base en tierra, nuevos bombarderos furtivos y nuevas cabezas nucleares lanzadas desde submarinos. En respuesta, los laboratorios han contratado agresivamente en los últimos años: en 2023, el 60% de la plantilla llevaba allí cinco años o menos.

Edwin Lyman, director de seguridad de la energía nuclear en la Unión de Científicos Preocupados (Union of Concerned Scientists), dijo a AP que los despidos podrían perturbar el funcionamiento cotidiano de la agencia y crear una sensación de inestabilidad sobre el programa nuclear tanto en casa como en el extranjero.

“Creo que la señal para los adversarios de EEUU es bastante clara: poner patas arriba todo el aparato de seguridad nacional y causar desorden”, dijo. “Eso solo puede beneficiar a los adversarios de este país”.

