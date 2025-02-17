Alarma en el IRS: el DOGE de Musk está buscando acceso a la agencia tributaria y datos personales de los contribuyentes

Video Musk y su DOGE no podrán acceder a datos del Departamento del Tesoro, dice un juez federal

Personal del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) de Elon Musk ha desatado las alarmas al solicitar acceso a un sistema del Servicio de Impuestos Internos (IRS) muy resguardado por tener datos financieros detallados sobre millones de estadounidenses, empresas y organizaciones sin fines de lucro, informaron medios.

Según un reporte de The Washington Post, el IRS, bajo presión de la Casa Blanca, está considerando un memorando de entendimiento que daría a al menos un empleado del DOGE un amplio acceso a los sistemas, propiedades y conjuntos de datos de la agencia tributaria, incluido el Sistema Integrado de Recuperación de Datos, o IDRS, que permite a acceder a las cuentas del IRS, números de identificación personal e información bancaria, así como ingresar datos y transacciones y generar avisos automáticos, registros y documentos de cobro, entre otros.

PUBLICIDAD

El memorando solicita que Gavin Kliger, un joven ingeniero de software del DOGE, trabaje en el IRS durante 120 días para proporcionar asistencia de ingeniería y consultoría de modernización tecnológica a la agencia tributaria, de acuerdo con el memorando, al que tuvo acceso el Post.

El nuevo secretario del Tesoro, Scott Bessent, dijo la semana pasada que esperaba actualizar la anticuada tecnología del IRS. Sin embargo, la administración Biden estaba en proceso de una revisión multimillonaria de sus sistemas, pero los republicanos maniobraron para buscar rescindir gran parte de la financiación de la agencia.

El acuerdo que plantea la Casa Blanca es que Kliger mantenga la confidencialidad de la información sobre los impuestos, la proteja del acceso no autorizado y una vez que finalice su misión destruya cualquier información de ese tipo que se haya compartido con él.

Dos personas familiarizadas con el tema dijeron a The New York Times que Kliger ya estuvo trabajando en la sede del IRS el jueves, y que será asignado como asesor principal del comisionado interino. La agencia tributaria estaría todavía dándole forma a los términos exactos de su trabajo, pero en general se espera que tenga un amplio acceso a los sistemas, dijeron las fuentes.

Esta solicitud de acceso del DOGE ha desatado las alarmas dentro del IRS, ya que el acceso al IDRS siempre ha sido muy limitado, dijeron al Post tres personas familiarizas con las deliberaciones internas de la agencia, que hablaron bajo anonimato.



Hasta el domingo por la noche, la solicitud no había sido concedida y Kliger seguía sin poder acceder, según los reportes.

PUBLICIDAD

Los intentos del DOGE de acceder al IRS se conocen en un momento en que unos 150 millones de contribuyentes se preparan para presentar sus declaraciones de impuestos, antes de la fecha límite del 15 de abril.

Los peligros de dar acceso a los datos de millones de contribuyentes

En su primer mandato, Trump llegó a plantear públicamente la posibilidad de enviar agentes del IRS a perseguir a sus oponentes políticos, lo que despertó grandes preocupaciones entre los propios funcionarios por la independencia de la agencia tributaria.

El nuevo intento de su administración de darle acceso a sistemas del IRS a personal externo desata las alarmas dentro de la propia agencia y entre expertos en privacidad que advierten que otorgarle a Musk acceso a datos privados de los contribuyentes podría ser extraordinariamente peligroso, según ABC News.

"Las personas que comparten su información más sensible con el gobierno federal lo hacen bajo el entendimiento de que no solo será utilizada legalmente, sino también manejada de forma segura y de maneras que minimicen riesgos como el robo de identidad y la invasión personal, que este informe pone en seria duda", dijo a ABC Elizabeth Laird, exoficial de privacidad estatal que ahora trabaja en el Centro para la Democracia y la Tecnología.

Aunque los sistemas del IRS se consideran anticuados, sus contratistas generalmente reciben acceso al sistema para reparar o mantener el IDRS y sistemas de datos similares, pero es muy inusual otorgar acceso a los datos personales de los contribuyentes a designados políticos. Ni siquiera los comisionados del IRS suelen tener acceso al IDRS. Lo mismo ocurre con el Defensor del Contribuyente Nacional, el organismo de control interno del consumidor de la agencia, según Nina Olson, quien ocupó el cargo desde 2001 hasta 2019.

PUBLICIDAD

“La información que tiene el IRS es increíblemente personal. Alguien con acceso a ella podría usarla y hacerla pública de alguna manera, o hacer algo con ella, o compartirla con otra persona que la comparta con otra persona, y sus derechos se verían violados”, dijo Olson.

Intentos previos del equipo de Musk de acceder a los datos del Departamento del Tesoro han enfrentado desafíos legales, y se espera que estos esfuerzos por acceder a los sistemas del IRS puedan tropezarse con alguna barrera similar.

Con información de AFP, The Washington Post, The New York Times.

Mira también: