Mamdani, Cuomo y el largo brazo de Trump en las elecciones para la alcaldía de Nueva York

Las elecciones de alcalde en Nueva York se han convertido en una sala de experimentos de alcance nacional en la que se puede definir tanto el futuro del Partido Demócrata como el alcance del poder del presidente Donald Trump en asuntos locales.

La elección es un pulso entre el ala más progresista del partido y el establishment.

Zohran Mamdani, asambleísta estatal de 34 años y 'socialista democrático' que sacudió al partido con su victoria en las primarias de junio, se enfrenta al exgobernador Andrew Cuomo, a quien derrotó en aquella ocasión y quien se presenta ahora como independiente. En la pelea está también el republicano Curtis Sliwa en su segunda postulación consecutiva para dirigir la ciudad más grande del país.

Y gravitando sobre el proceso neoyorquino está el presidente Donald Trump, nativo de Nueva York y cuya familia mantiene negocios en la ciudad, quien ha dicho que, si ganara Mamdani, cortará el financiamiento federal a proyectos neoyorquinos y enviará militares para “combatir la inseguridad”, como ha hecho en otras ciudades manejadas por demócratas.

"(Mamdani) va a tener problemas con Washington como ningún otro alcalde en la historia de nuestra otrora gran ciudad (…) No va a recibir nada (del dinero), así que ¿qué sentido tiene votar por él?", escribió Trump en su red social Truth Social, en un mensaje que es visto como una indebida injerencia presidencial en asuntos políticos locales.

Una pelea que viene: Mamdani vs. Trump

Mamdani es estadounidense nacionalizado, nacido en Uganda de padres de India y musulmán.

Desde 2020 es miembro de la Asamblea Legislativa de Nueva York y en menos de un año, tras lanzar su candidatura a alcalde de la ciudad, se convirtió en símbolo del ala más joven y progresista del Partido Demócrata, gracias a una agresiva campaña digital en la que presentó propuestas radicales para temas como el costo de la vivienda, trabajo, alimentación y cuidado infantil.

Eso le ha valido ser calificado como “comunista” por el presidente Trump y otros conservadores, y hasta ha llevado a algunos republicanos en el Congreso a plantear la posibilidad de revocarle la nacionalidad y deportarlo, con expresiones en las que se mezclan la xenofobia con la islamofobia.

“No soy comunista, soy socialista democrático, pero anticipo que el presidente seguirá llamándome como se le ocurra”, dijo Mandani en una entrevista en el podcast de sátira política The Good Liars, en la que dijo que no busca enfrentarse al mandatario, pero que lo hará si él lo acosa.

“Mi mensaje (para Trump) sería que si alguna vez quiere hablar por teléfono sobre cómo podemos cumplir la promesa que le hizo al pueblo estadounidense de reducir el costo de vida, estoy siempre dispuesto. Pero si quiere hablar sobre cómo puede complicarle la vida a los neoyorquinos, atacando a tantos en esta ciudad y a la esencia misma de la ciudad, entonces estaré ahí para enfrentarlo”.

Por ahora Trump no ha tenido que hacer mucho en el proceso electoral. Notablemente, no ha apoyado a Sliwa, pese a que es un partidario de su movimiento MAGA (Make America Great Again). El mandatario parece reconocer que, en la lógica de la 'economía del voto', votar por el republicano no dañará las perspectivas de que un demócrata gane la alcaldía.

Cuomo aprovecha los argumentos de Trump

La campaña de Cuomo se ha aprovechado de la línea de ataque republicana para tratar de convencer al electorado de que elegir a Mandani no sería la mejor opción para los neoyorquinos porque haría que el presidente intervenga más en la ciudad y corte fuentes cruciales de financiamiento.

"(Trump) necesita ese gancho para lograrlo. Mamdani se lo proporciona con creces. Enviará a la Guardia Nacional, enviará al ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas). Dirá que él personalmente tiene que supervisar la ciudad con su administración porque tienen a un socialista incompetente de 34 años", dijo Cuomo en una entrevista esta semana con Fox News.

El exgobernador aseguró que, para los demócratas a nivel nacional, tampoco es conveniente un triunfo de su rival y, advierte que lo que pase en Nueva York puede determinar si los demócratas recuperan alguna de las cámaras del Congreso en las elecciones de noviembre de 2026.

"(Trump) quiere a Mamdani por dos razones. Primero, de cara a las elecciones de mitad de mandato, tomará una foto de Mamdani y recorrerá el país diciendo: 'Esto es lo que les pasó a los demócratas. Ahora son comunistas. Odian a la policía. Legalizan la prostitución, legalizan las drogas. Quieren elegir a este demócrata, sin ninguna experiencia; ser alcalde de Nueva York sería su primer trabajo de verdad'", dijo Cuomo.

La amenazante intervención de Trump bien puede disuadir a demócratas moderados (y republicanos) a votar por Cuomo para evitar complicaciones o puede activar a quienes rechacen que el presidente se inmiscuya en asuntos locales. En una ciudad donde menos del 25% de los electores registrados, aproximadamente 1,100,000 personas, acudió a votar, existe espacio para buscar respaldos.

El "experimentado" Cuomo frente al "novato" Mamdani

Cuomo presenta su experiencia en contraste a la de Mamdani y el hecho de que conoce al mandatario desde hace décadas. En sus últimos años al frente de la gobernación, ambos líderes se enfrentaron por la estrategia para enfrentar la pandemia del covid y proyectos viales del estado.

Pero el exgobernador fue objeto de investigaciones federales durante el primer mandato de Trump, aunque nunca llegaron a formulársele cargos. Un reporte del inspector general del Departamento de Justicia de diciembre de 2024 determinó que una investigación, relacionada a la crisis del covid, tenía motivaciones políticas y buscaba influir en las elecciones de 2020.

En mayo, el diario The New York Times informó que el Departamento de Justicia había abierto una nueva investigación a Cuomo, esta vez por supuestamente haberle mentido al Congreso sobre presunta manipulación de información relacionada con muertes en asilos de ancianos durante el coronavirus.

Rich Azzopardi, portavoz de Cuomo, aseguró en ese momento que nadie les había informado sobre la investigación y se preguntó: “¿Por qué alguien lo filtraría ahora? La respuesta es obvia: esto es guerra jurídica e interferencia electoral, lisa y llanamente; algo a lo que el presidente Trump y sus altos funcionarios del Departamento de Justicia dicen oponerse”.

Nueva York ofrece un ejemplo más reciente de intervención federal en sus asuntos; uno que le hizo perder apoyos al actual alcalde Eric Adams, al punto de forzarlo a desistir de sus aspiraciones a la reelección, cuando el Departamento de Estado archivó una investigación por financiamiento ilegal de su campaña, tras lo cual, Adams se hizo más “colaborador” con las prioridades de la Casa Blanca de Trump.

Cuomo busca votos republicanos

Con la pérdida de los demócratas más liberales, Cuomo está apelando a los demócratas moderados, pero sobre todo a los republicanos, que son una minoría en la ciudad. Hay 6 demócratas por cada republicano registrado en Nueva York.

El Partido Demócrata fue lento en apoyar al abanderado del partido para un cargo de la importancia de la alcaldía neyorquina. El líder de la minoría de la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, apenas le dio su respaldo el 24 de octubre, un día antes de que comenzara la votación anticipada, mientras que el líder de la minoría del Senado, Chuck Schumer, aún no se ha pronunciado.

Hace cuatro años, Adams fue elegido alcalde con más de dos tercios de los votos, perdiendo solo ante Sliwa en Staten Island, el distrito más conservador. Esta vez, aunque Mamdani goza de una cómoda ventaja en las encuestas, es previsible que un eventual triunfo refleje divisiones en el voto demócrata.

A lo largo de su campaña, Mandani dejó de lado temas tradicionales en la agenda electoral local como la defensa de Israel, punto que hasta ahora ha sido básico entre aspirantes a cargos en la ciudad con la mayor comunidad judía fuera de Israel.

Su elección también rompería la norma que manda que los políticos neoyorquinos sean fervientes defensores de Israel. Mamdani apoya los derechos palestinos, se autodefine como antisionista y ha acusado a Israel de genocidio. En el último debate con Cuomo y Sliwa no prometió que su primer viaje al exterior sería a Israel, como sí dijeron sus contrincantes.

Cuomo ha utilizado esas opiniones como prueba del supuesto antisemitismo de Mamdani, pero las encuestas muestran que, en parte por efecto de los horrores que se han visto durante la guerra en Gaza, el electorado simpatiza con la postura del candidato demócrata.

¿Un alcalde musulmán para Nueva York?

Si Mamdani gana, será el alcalde más joven en un siglo y el primer musulmán, en una ciudad en la que muchos vinculan esa religión con los ataques del 11 de septiembre de 2001 que derribaron las Torres Gemelas y desataron la llamada guerra contra el terrorismo.

En la recta final de la campaña, el tono de los ataques e insinuaciones sobre Mamdani se ha intensificado, al punto que algunos demócratas han acusado que la campaña de Cuomo de recurrir a la islamofobia.

En un evento en respaldo del exgobernador, su antiguo rival, el alcalde Adams invocó la posibilidad de que ocurran ataques terroristas, pareciendo insinuar, sin dar una explicación, que habría más probabilidades de que sucedan durante un gobierno de Mamdani. Y en un debate esta semana, el republicano Sliwa dijo falsamente que Mamdani es partidario de la “yihad global”.

Mientras tanto, desde la Casa Blanca, el presidente Trump espera el resultado de las elecciones en su antigua ciudad para adoptar alguna estrategia.

“Trump está en una buena posición, pase lo que pase el 4 de noviembre”, dijo a la publicación Político el reverendo Rubén Díaz, exlegislador estatal y municipal y aliado de Trump.

“Quien gane tendrá que lidiar con Trump, y ninguno podrá vencerlo. Cualquiera de ellos tendrá una batalla perdida contra Trump. Es un gigante imparable”.

