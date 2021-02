Trump y senadores republicanos expresan descontento con el equipo que defiende al expresidente en su juicio político

“No pude entender lo que estaba haciendo – (él) pasó 45 minutos tratando de decir algo, pero no creo que él nos haya ayudado a entender mejor lo que estaba tratando de decir sobre la constitucionalidad de esto”, dijo la senadora de Alaska Lisa Murkowski, una de las seis senadores republicanos que votó en contra del pedido de la defensa de desestimar el proceso por considerarlo anticonstitucional, lo que dio luz verde a que el juicio político procediera.



The New York Times reportó que Trump estaba muy enojado, airado y frustrado por el desempeño de sus abogados. The Washington Post, entre tanto, dijo que el expresidente quedó decepcionado por el trabajo de su equipo legal, especialmente el desempeño de Castor.