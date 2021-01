A escasas horas de salir de la Casa Blanca, Trump indulta a 73 personas y conmuta la pena a otras 70

El indulto concedido por Trump es particularmente notable porque, a pesar de que Bannon ha sido acusado de un delito, aún no ha sido juzgado.

Bannon se habia declarado "no culpable" de los cargos que le señalaron como presunto responsable de desviar millones de dólares de la fundación We Build The Wall, recolectados por una página de donaciones en línea a la que podían acceder simpatizantes de Trump para pagar el muro en la frontera entre México y Estados Unidos. Enfrentaría juicio el 24 de mayo de 2021. Los investigadores le acusaron de haberse embolsado al menos un millón de dólares. Enfrentaba una condena de hasta 20 años de cárcel y salió libre bajo fianza tras pagar cinco millones de dólares. Sus cuentas en redes sociales fueron suspendidas después de la elección de noviembre después de que difundiera un video en que decía que "colocaría en una pica" las cabezas del doctor Anthony Fauci y del director del FBI, Christopher Wray.