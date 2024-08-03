Cambiar Ciudad
Estados Unidos de América

Trump dice que no irá al debate con Kamala Harris en la cadena ABC

Aunque había accedido a acudir al debate en septiembre en ABC, Trump dijo que no acudirá porque Biden ya no es el candidato demócrata.

Por:
Univision y AP
Video Kamala Harris alcanza los votos necesarios para ser la candidata presidencial demócrata: analizamos su campaña

Aunque se había comprometido a acudir a un debate presidencial en septiembre en la cadena ABC, el candidato presidencial republicano Donald Trump anunció que no irá al encuentro con la virtual candidata demócrata, Kamala Harris.

En lugar del encuentro previamente pactado en ABC, Trump propuso llevar a cabo un debate televisado en Fox News, lo que hace improbable que ocurra un encuentro entre ambos aspirantes.

PUBLICIDAD

En una serie de publicaciones en su red social Truth Social, el republicano dijo que su compromiso para acudir al debate el 10 de septiembre “ha terminado” ya que su rival, el mandatario demócrata Joe Biden, renunció a la candidatura.

El expresidente ahora propuso un debate para el 4 de septiembre en Fox News en Pensilvania con reglas que calificó como “similares” a las del debate con Biden, transmitido por la cadena CNN a finales de junio.

Trump dijo que ese debate contaría con una audiencia en lugar de ocurrir en un estudio vacío.

El candidato dijo que si Harris, virtual candidata demócrata, no acepta los términos propuestos por él, sustituiría el debate con un “gran foro público” en Fox News.

No estaba claro si el evento programado en ABC para el 10 de septiembre ahora sería sustituido por un foro similar encabezado por Harris, en ausencia de Trump.

Más sobre Estados Unidos de América

Estos estados pondrán restricciones a lo que puedes comprar con “food stamps”: mira la lista de productos que ya no estarán disponibles
3 mins

Estos estados pondrán restricciones a lo que puedes comprar con “food stamps”: mira la lista de productos que ya no estarán disponibles

Política
Gobierno de Trump EN VIVO: Gobernadora de la Fed despedida por Trump demandará la orden presidencial en cortes
9 Historias
LiveBlog

Gobierno de Trump EN VIVO: Gobernadora de la Fed despedida por Trump demandará la orden presidencial en cortes

Política
Alistamiento de milicianos y operación antidrogas: la respuesta de Venezuela al despliegue militar de EEUU en el Caribe
7 mins

Alistamiento de milicianos y operación antidrogas: la respuesta de Venezuela al despliegue militar de EEUU en el Caribe

Política
Trump anuncia el despido de la gobernadora de la Reserva Federal Lisa Cook y ella cuestiona su autoridad legal para destituirla
4 mins

Trump anuncia el despido de la gobernadora de la Reserva Federal Lisa Cook y ella cuestiona su autoridad legal para destituirla

Política
Gobierno de Trump EN VIVO | Demócratas fustigan a Trump por amenazar con desplegar la Guardia Nacional en más ciudades
19 Historias
LiveBlog

Gobierno de Trump EN VIVO | Demócratas fustigan a Trump por amenazar con desplegar la Guardia Nacional en más ciudades

Política
Qué contienen las “implacables” memorias póstumas de Virginia Giuffre, una de las denunciantes clave del 'caso Epstein'
4 mins

Qué contienen las “implacables” memorias póstumas de Virginia Giuffre, una de las denunciantes clave del 'caso Epstein'

Política
Miembros de la Guardia Nacional comienzan a portar armas en DC; Trump amenaza con despliegues en más ciudades demócratas
5 mins

Miembros de la Guardia Nacional comienzan a portar armas en DC; Trump amenaza con despliegues en más ciudades demócratas

Política
La 'guerra' de la redistribución de distritos no acabará: lo ocurrido en Texas y California se replicará
7 mins

La 'guerra' de la redistribución de distritos no acabará: lo ocurrido en Texas y California se replicará

Política
Trump anuncia que Intel aceptó ceder el 10% de sus acciones al gobierno tras un inusual acuerdo
4 mins

Trump anuncia que Intel aceptó ceder el 10% de sus acciones al gobierno tras un inusual acuerdo

Política
Hegseth despide al jefe de la Agencia de Inteligencia de Defensa tras el informe sobre el ataque a Irán que enfureció a Trump: reportes
2 mins

Hegseth despide al jefe de la Agencia de Inteligencia de Defensa tras el informe sobre el ataque a Irán que enfureció a Trump: reportes

Política

Vocero de Harris dice que Trump “corre asustado” del debate en ABC

Michael Tyler, vocero de Harris, dijo en un comunicado que Trump “está corriendo asustado” del debate previamente pactado y ahora “corre directo a Fox News por ayuda”.

Tyler agregó que Harris mantiene el compromiso con ABC News y aparecerá “de una forma y otra para aprovechar la oportunidad de hablarle a una audiencia nacional en horario estelar”.

En otra publicación en Truth Social este sábado, Trump dijo que verá a Harris el 4 de septiembre o no la verá en absoluto durante la contienda.

Desde que Harris entró a la contienda tras la renuncia de Biden, Trump no había sido claro sobre si debatiría con la vicepresidenta.

PUBLICIDAD

Trump había dicho a reporteros que se sentía obligado a debate pero en una entrevista reciente en Fox News dijo que los estadounidenses “ya saben todo” de los dos candidatos.

Harris ha presionado a Trump para que mantenga los compromisos que hizo cuando Biden aún era el candidato.

Tras los comentarios misóginos y racistas de Trump en contra de ella, Harris lo retó al decir: “dímelo a la cara”.

En sus publicaciones en Truth Social, Trump también mencionó su pleito legal contra ABC News como un “conflicto de interés” en su participación en el debate.

Trump demandó a la cadena en marzo luego de que el conductor George Stephanopoulos dijo que el republicano había sido encontrado “responsable de violación”. Un jurado de Nueva York encontró a Trump culpable responsable de abuso sexual en contra de la columnista E. Jean Carroll pero rechazó el alegato de la víctima de que fue violada.

Pero dos meses después de interponer la demanda Trump accedió al debate.

También accedió a acudir al debate del 27 de junio en CNN que derivó en serias críticas y dudas sobre la capacidad de Biden para seguir en la contienda presidencial.

David Muir y Linsey Davis, no Stephanopoulos, son los periodistas de ABC que fueron anunciados como los moderadores del debate.

Trump ya se ha ausentado de debates previamente, incluidos todos los encuentros de las primarias presidenciales republicanas de este año.

Mira también:

Video Kamala Harris desafía a Donald Trump a un debate: "Si tienes algo que decirme, dímelo en la cara"
Relacionados:
Estados Unidos de AméricaDonald TrumpPartido DemócrataPartido Republicano

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Consuelo
Gratis
Algo azul
¿Quieres ser mi hijo?
Camino a Arcadia
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Consuelo
Gratis
Algo azul
¿Quieres ser mi hijo?
Camino a Arcadia
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX