Trump defiende que Pompeo tenga un funcionario pagado con fondos públicos para gestionar sus asuntos personales

"Mike es una persona brillante y me estás diciendo que tenía a alguien paseando a su perro, lavando platos, y ¿sabes qué? Prefiero que esté al teléfono con algún líder mundial que lavando platos porque su esposa no está ahí o sus hijos", dijo Trump en declaraciones a la prensa.

Asimismo, consideró que un hombre que tiene "la paz y la guerra" en sus manos y que está lidiando con "armas que el mundo nunca ha visto antes" no debería preocuparse de su mascota, porque, tal vez, está ocupado hablando por teléfono con el líder norcoreano, Kim Jong Un , o con el presidente chino, Xi Jinping.

El pasado miércoles, en una entrevista con el diario The Washington Post, Pompeo afirmó que no sabía nada de la investigación de Linick y que no había sido despedido por ese motivo; pero enseguida Trump sembró dudas sobre esas afirmaciones y subrayó que "quizás" el titular de Exteriores pensaba que estaba siendo tratado "injustamente".