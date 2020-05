Trump dice que está tomando una droga cuyo uso desaconseja la FDA

A pesar de que el fármaco es eficaz contra enfermedades como el lupus, malaria o artritis reumatoide, ello no implica que sea efectivo contra el covid-19, dicen los expertos.

Trump dijo a la prensa que su médico no le recomendó el fármaco , pero que se lo solicitó al doctor de la Casa Blanca.

El doctor Ilan Shapiro , Director Médico de Educación para la Salud y Bienestar de Altamed, en Los Ángeles dijo a Univision Noticias que, hasta ahora “nadie sabe si funciona o no la hidroxicloroquina contra el coronavirus”.

“Es muy temprano hacer recomendaciones y conclusiones sobre el medicamento” añadió. “Lo que sí sabemos los médicos es que puede causar arritmia y paros cardíacos y no se recomienda su uso sin supervisión clínica; no hay ninguna evidencia para recomendarlo”.

Estudios polémicos y resultados inconclusos

Jones-López dijo que se obtuvieron datos anecdóticos sobre el uso de la hidroxicloroquina, “pero no para tomar decisiones clínicas, aun cuando sucedió en un momento de explosión de muertes en el mundo y la ansiedad provocada por el coronavirus; así, cualquier señal positiva era bienvenida en el mundo entero y casi se incorporó como opción de tratamiento”.

“Solamente se justificaría su uso cuando un paciente está muy mal y hay pocas posibilidades de sobrevivir y el riesgo de tratamiento es difícil, pero no necesariamente debe usarse con enfermos en un hospital, y peor aún, no es aceptable como tratamiento preventivo. No se justifica para nada”.