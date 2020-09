Trump defiende al joven que mató a dos manifestantes en Kenosha y descarta visitar a Jacob Blake

De poco sirviró el llamado del gobernador Tony Evers a Trump para que no visitara el estado y evitar así que se vuelvan a exaltar los ánimos de la población que aún tiene muy frescos los lamentables hechos de semanas anteriores.

Trump no solo irá a Kenosha sino que quiere desplegar la Guardia Nacional, ha hecho una defensa abierta del adolescente acusado de homicidio intencional y otros cargos, así como de la caravana de cientos de sus seguidores que llegaron a Portland, Oregon, este fin de semana, para hacer contrapeso a las protestas contra el racismo, y dijo que no tiene planeado reunirse con Jacob Blake.

Defendiendo a Rittenhouse

No se reunirá con Jacob blake

El presidente Donald Trump no se va a reunir con la familia de Jacob Blake en Wisconsin porque, según dijo en la rueda de prensa, querían involucrar a los abogados.

"Bueno, hablé con el pastor (de la familia)... y pensé que sería mejor no hacer nada donde hubiera abogados involucrados. Querían que yo hablara. Querían que hubiera abogados involucrados y pensé que era inapropiado, así que no lo hice. Pero hablé con el pastor de la familia", explicó el presidente.

"No sé por qué el presidente no querría que la familia tuviera a sus abogados al teléfono", señaló Crump. "Parece que tiene abogados con él cuando habla con la gente".

Jacob Blake, padre de la víctima, también lamentó la decisión del presidente. "Estamos hablando de la vida de mi hijo", dijo el lunes a la misma cadena. "No me voy a meter en política. Se trata de mi hijo, hombre. No tiene nada que ver con una foto. Tiene que ver con la operación de Jacob".