Achacar culpas tras actos violentos como el asesinato de Charlie Kirk puede llevar a más ataques, según expertos

Video Asesinato de Charlie Kirk: Revelan mensajes en Discord de Tyler Robinson, sospechoso del crimen

Desde el momento en que el activista e ícono conservador Charlie Kirk fue abatido por la bala de un asesino, los grupos partidistas comenzaron a buscar culpables.

El presidente Donald Trump fue el más prominente en hacerlo, vinculando —sin ninguna evidencia— el ataque con la "izquierda radical" incluso antes de que se identificara a un sospechoso.

La actitud de Trump forma parte de una nueva y sombría tradición en un país polarizado: intentar atribuir la responsabilidad inmediata de un acto de violencia pública a uno de los dos principales bandos políticos.

Charlie Kirk y la espiral de violencia política en Estados Unidos

Mientras el país se recupera de una ola de ataques contra republicanos y demócratas, los expertos advierten que la prisa por culpar a los movimientos políticos de actos a veces ambiguos e irracionales podría generar más violencia.

“Lo que estamos viendo ahora es exactamente cómo se produce la espiral de violencia”, dijo Robert Pape, politólogo y director del Proyecto de Chicago sobre Seguridad y Amenazas de la Universidad de Chicago.

Aunque estaba registrado para votar, no estaba afiliado a ningún partido y no había votado en las dos últimas elecciones generales. Aun así, las autoridades indicaron que Robinson se había politizado recientemente y había expresado opiniones negativas sobre Kirk.

Hubo otras pruebas iniciales de las posibles influencias de Robinson. Según documentos judiciales, grabó frases provocativas en su munición —incluyendo un casquillo marcado con "¡Oye, fascista! ¡Atrápalo!"— y otras provenientes del irónico mundo de los memes y los videojuegos en línea.

“Extremismo violento nihilista”: la categoría del FBI tras ataques políticos

Los expertos afirman que los asesinos políticos no siempre encajan en categorías partidistas claramente definidas.

En algunos casos, como el de Thomas Matthew Crooks, quien disparó a Trump en un mitin de campaña en Pensilvania el año pasado, hay pocos registros de posturas políticas. El FBI ha afirmado que Crooks también había investigado al entonces presidente Joe Biden como posible objetivo del ataque.

Bruce Hoffman, quien estudia terrorismo en la Universidad de Georgetown, señaló que el FBI ha creado una nueva categoría, “Extremismo violento nihilista”, para rastrear el creciente número de ataques que parecen no tener una motivación política clara.

“El extremismo se está convirtiendo en una ensaladera de ideologías donde puedes elegir lo que quieras”, dijo Hoffman, añadiendo que el creciente número de ataques de lobos solitarios significa que la violencia está cada vez más desvinculada de organizaciones con objetivos políticos claros.

Lo que es más importante que el estado mental de los atacantes, enfatizaron los expertos, es el ambiente político general. Cuanto más caldeado esté, más probable será que personas inestables cometan actos violentos.

“Lo que todos comparten es un ecosistema político muy permisivo respecto a la violencia contra sus rivales políticos”, dijo Arie Perlinger, profesor de estudios de seguridad en la Universidad de Massachusetts-Lowell.

Perlinger se refería e a los recientes perpetradores de violencia política. “Dado que los políticos se ven incentivados a usar una retórica y un lenguaje extremos, eso lleva a la demonización de sus rivales políticos”.

Pete Buttigieg, excandidato presidencial demócrata que interactúa frecuentemente con la derecha en Fox News y otros foros, ve las redes sociales como un pantano febril que impulsa la demonización y el peligro.

“Mucha gente en Estados Unidos, gente normal, no gente peligrosa, estaba, en un momento en el que todos deberíamos haber estado rezando por la víctima y su familia, ocupada en internet rezando por alguna prueba de que el tirador resultara ser del otro bando político. Eso no es sano”, dijo el domingo en el programa “Meet the Press” de la NBC.

Algunos llaman a la calma, otros a la guerra

Eso sin duda ocurrió después del asesinato de Kirk. Este hombre de 31 años, padre de dos niños pequeños, era un ícono de la nueva derecha populista, especialmente entre los jóvenes conservadores, y un aliado clave de Trump.

Mientras algunos conservadores llamaban a la calma, otros, como el teórico de la conspiración Alex Jones y el podcaster y exasesor de Trump, Steve Bannon, llamaban a la "guerra".

En un discurso pronunciado el jueves en la Cámara de Representantes, la representante Mary Miller, republicana de Illinois, afirmó que la muerte de Kirk "no fue una tragedia aislada".

"Forma parte de una preocupante tendencia de violencia política en nuestro país, alentada por la izquierda radical y amplificada por unos medios de comunicación corruptos que han pasado de ser falsos a ser totalmente malvados", afirmó.

Muchos demócratas prominentes emitieron comunicados instando a la calma a ambas partes.

Entre ellos se encontraban el gobernador de California, Gavin Newsom, y la expresidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, cuyo esposo resultó gravemente herido por un agresor armado con un martillo que irrumpió en su casa en 2022, un asalto del que Trump, entre otros republicanos, se burló.

El presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Mike Johnson, también pidió bajar la temperatura en todos los ámbitos.

Izquierdistas radicales son “el problema”, dice Trump

Aun así, el principal defensor de los ataques polarizados sigue siendo Trump. El viernes por la mañana, poco después de anunciar el arresto en Fox News, declaró: “Los radicales de derecha suelen ser radicales porque no quieren ver la delincuencia... Los radicales de izquierda son el problema”.

La Liga Antidifamación descubrió que, entre 2022 y 2024, los 61 asesinatos políticos en Estados Unidos fueron cometidos por extremistas de derecha.

Esto cambió el primer día de 2025, cuando un hombre de Texas que enarbolaba la bandera del Estado Islámico mató a 14 personas al conducir su camioneta por una concurrida calle de Nueva Orleans antes de ser abatido a tiros por la policía.

Hoffman afirmó que, en la historia moderna, la derecha ha sido responsable de más ataques políticos contra la población que la izquierda.

Explicó que esto se debe a que los radicales de izquierda tienden a atacar propiedades en lugar de personas, y a que la extrema derecha se jacta de organizaciones como las milicias.

Agregó que después de que Trump indultara a más de 1,500 personas condenadas por delitos durante el ataque al Capitolio de Estados Unidos el 6 de enero de 2021 para revertir su derrota electoral, "existe la creencia en ciertos sectores de que, si se participa en actos de violencia, se puede borrar la historia".

No cabe duda de que también ha habido violencia política desde la izquierda. En 2017, un hombre de 66 años que apoyaba causas izquierdistas abrió fuego en un entrenamiento de béisbol del Congreso republicano, hiriendo gravemente al representante Steve Scalise, quien finalmente se recuperó.

En 2022, un hombre armado, indignado por la filtración de un fallo de un caso próximo que limitaría el derecho al aborto, intentó entrar en la casa del juez de la Corte Suprema Brett Kavanaugh.

El hombre retrocedió al ver a los alguaciles federales custodiando la casa del juez, llamó a su hermana, y fue persuadido de llamar al 911 y entregarse a la policía.

¿Qué puede llevar a la gente al límite?

Pape, de la Universidad de Chicago, afirmó que quienes participan en actos de violencia política a menudo no son los mismos que las personas politizadas que fomentan debates en línea.

Añadió que aproximadamente el 40% de quienes perpetran actos de violencia política padecen una enfermedad mental.

“Cuando hay un fuerte apoyo público a la violencia política, eso lleva a la gente al límite porque creen que están actuando en beneficio de la comunidad”, dijo.

Dijo que le preocupaba la condena unilateral de Trump a la violencia de la izquierda, afirmando que solo avivaría el conflicto.

Lo comparó con cuando algunos liberales condenan a todos los votantes de Trump como racistas.

“Esto envalentona a los electores de quien sea que esté haciendo esto”, dijo Pape. En cuanto a que se le califique al grupo como singularmente violento, “crea una mayor sensación de desafío”, añadió.

“Lo que tenemos que hacer es convencer a Trump de que modere más a su bando, porque estamos en un momento de tensión”.

