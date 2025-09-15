Tras el asesinato de Charlie Kirk, un coro de conservadores quiere el despido o la exclusión de quienes lo critican

Tras años de quejas de la derecha sobre la “cultura de la cancelación” promovida por la izquierda, algunos conservadores buscan desestabilizar la vida y las carreras de quienes menospreciaron a Charlie Kirk después de su muerte. Van tras empresas, educadores, medios de comunicación, rivales políticos y otros a quienes juzgan como promotores de un discurso de odio.

Una campaña de funcionarios públicos y otros actores de derecha ha provocado, pocos días después de la muerte del activista conservador , el despido o castigo de maestros, un empleado de Office Depot, trabajadores gubernamentales, un comentarista de televisión y se esperan más despidos.

Este fin de semana, el secretario de Transporte Sean Duffy publicó que American Airlines había suspendido a pilotos que, según él, celebraban el asesinato de Kirk.

“Este comportamiento es repugnante y deberían ser despedidos”, dijo Duffy en la red social X.

Mientras funcionarios electos e influenciadores conservadores ensalzan a Kirk como un guerrero por la libre expresión que defendió opiniones provocativas, también están utilizando las tácticas que antes veían para desprestigiar su movimiento: llamados a despidos, ostracismo y presión para moderar lo que se dice.

Estas tácticas representan un desafío fundamental para una nación que, según muchos, parece peligrosamente fragmentada por la política y un sentido de indignación moral que las redes sociales alimentan. Por su parte, Trump sugirió el domingo que ya estaba usando al gobierno para investigar a sus adversarios políticos cuando le preguntaron si los indagaría tras la muerte de Kirk.

"Ya están bajo una gran investigación"

“Ya están bajo una gran investigación, muchas de las personas que tradicionalmente se diría que están en la izquierda”, dijo Trump a los periodistas.

Las consecuencias de la muerte de Kirk se han convertido cada vez más en una prueba sobre la tolerancia pública a las diferencias políticas. Los republicanos impulsan no solo castigar al presunto asesino, sino también a quienes creen que con sus palabras contribuyeron a la muerte o le faltaron al respeto. Al mismo tiempo, algunos liberales en redes sociales han criticado a quienes, como la actriz Kristin Chenoweth, expresaron simpatía en línea por la muerte de Kirk.

“Este patrón que hemos visto durante décadas parece estar ocurriendo ahora mucho más y con mayor intensidad que nunca”, dijo Adam Goldstein, de la Fundación para los Derechos Individuales y la Expresión. El investigador señala que la tendencia a perseguir a personas por sus opiniones privadas en momentos de tragedia se remonta, al menos, hasta los ataques del 11 de septiembre de 2001. “Si alguna vez hubo un momento para apoyar los mejores instintos de nuestra naturaleza, es ahora”.

Goldstein señaló que el discurso impopular, como quienes elogian el asesinato, es la mayor prueba para aceptar la Primera Enmienda, especialmente cuando funcionarios gubernamentales se involucran. “El único momento en que realmente apoyas la libertad de expresión es cuando es impopular”, dijo Goldstein. “Nadie intenta impedir que la gente ame a los cachorros o a los conejos”.

El gobernador de Utah, Spencer Cox , republicano, advirtió que el móvil del asesinato no ha sido confirmado. Dijo que el sospechoso bajo custodia se identifica claramente con la izquierda política y había expresado su antipatía hacia Kirk antes del tiroteo. Pero él y otras autoridades también afirman que el sospechoso no tenía un historial de participación política.

Kirk fue visto como un arquitecto de la victoria electoral del presidente Donald Trump en 2024, ayudando a ampliar el acercamiento republicano a votantes jóvenes. Eso hace que muchos conservadores consideren los comentarios de los liberales como un fomento a la violencia en lugar de actos de expresión política.

“Creo que el presidente Trump ve esto como un ataque a su movimiento político,” dijo la senadora Lindsey Graham, republicana por Carolina del Sur, en NBC, mencionando los dos intentos de asesinato contra Trump además del asesinato de Kirk. “Esto es único y diferente. Es un ataque a un movimiento usando la violencia. Y así lo ven la mayoría de los republicanos”.

La senadora Marsha Blackburn, republicana de Tennessee y candidata a gobernadora, pidió en redes sociales los despidos de una subdirectora en Middle Tennessee State University y profesores de Austin Peay State University y Cumberland University.

Los tres perdieron sus trabajos por comentarios considerados inapropiados al mostrar falta de simpatía o incluso placer por el asesinato de Kirk. Uno afirmó que Kirk “"con sus propias palabras provocó su destino”.

Algunos equipos de la NFL optaron el domingo por guardar un minuto de silencio por Kirk. Equipos de fútbol americano han conmemorado en el pasado víctimas de tiroteos escolares o ataques a lugares de culto. También han marcado muertes notables de figuras públicas, desastres climatológicos y crisis internacionales como el ataque de Hamas a Israel en octubre de 2023.

Trump también ha tomado medidas contra inmigrantes y académicos por su discurso

Como los conservadores antes se sentían cancelados por liberales por sus opiniones, Trump firmó en su primer día de regreso un decreto ejecutivo que prohíbe a todos en el gobierno federal conductas que “restringan inconstitucionalmente la libre expresión de cualquier ciudadano estadounidense.”

En febrero, en la Conferencia de Seguridad de Múnich, el vicepresidente JD Vance criticó al gobierno de Biden por alentar “a empresas privadas a silenciar a quienes osaron pronunciar lo que resultó ser una verdad obvia” respecto a la pandemia. Reprobó a países europeos por censurar el discurso político.

“Bajo el liderazgo de Donald Trump, podemos no estar de acuerdo con tus opiniones, pero defenderemos tu derecho a expresarlas en la plaza pública, estés o no de acuerdo”, dijo Vance en esa ocasión.

Sin embargo, la administración Trump también ha tomado medidas contra inmigrantes y académicos por su discurso.

Goldstein mencionó que el Departamento de Estado de Trump, minutos después de la muerte de Kirk, advirtió que revocaría las visas de extranjeros que celebraran el asesinato. “No puedo recordar otro momento en que Estados Unidos haya advertido a la gente sobre su cancelación inminente”, dijo Goldstein.

El atisbo de acuerdo bipartidista tras el asesinato fue, en cierto sentido, que las redes sociales estaban alimentando la violencia y la desinformación de manera peligrosa.

“No puedo enfatizar lo suficiente el daño que las redes sociales y el internet nos están haciendo a todos,” dijo Cox en el programa “Meet the Press” de NBC. Afirmó que “las compañías más poderosas en la historia del mundo han descubierto cómo hackear nuestro cerebro para hacernos adictos a la indignación”.

Pero muchos legisladores republicanos también han atacado a los medios tradicionales que criticaron a Trump por contribuir a un clima político tóxico con su retórica constante que pinta a quien está en su contra como un enemigo.

En “Sunday Morning Futures” de Fox News, la senadora Katie Britt, republicana de Alabama, culpó a medios por tener invitados que calificaban a Trump de “fascista” o lo comparaban con el líder nazi Adolfo Hitler.

Estas declaraciones surgieron del intento de Trump por revertir su derrota electoral de 2020, su indulto a los manifestantes del 6 de enero y una serie de diferencias políticas. Entre ellas, sus políticas de deportación, despliegue de la Guardia Nacional, despedidos masivos de empleados federales y su desprecio por los límites históricos al poder presidencial.

Pero para Britt, esas expresiones fueron injustas, inexactas y desencadenaron violencia.

“Debe haber consecuencias para quienes difunden ese tipo de odio y celebración ante esto”, dijo Britt. “Y creo que las habrá”.

