Hallan ADN de Tyler Robinson en la toalla con la que envolvió el rifle que al parecer se usó para asesinar a Charlie Kirk

Video Asesinato de Charlie Kirk: Revelan mensajes en Discord de Tyler Robinson, sospechoso del crimen

Los rastros de ADN hallados cerca de la escena del asesinato del activista conservador estadounidense Charlie Kirk coinciden con el del sospechoso, Tyler Robinson, declaró el lunes el director del FBI, Kash Patel.

"Puedo informar hoy que el ADN hallado en la toalla que envolvía el arma y el ADN en el destornillador han sido procesados positivamente y corresponden al sospechoso bajo custodia", dijo Patel en Fox News, en referencia a un destornillador recuperado.

Robinson, de 22 años, se entregó el jueves en medio de una masiva operación de búsqueda de 33 horas y se espera que sea acusado formalmente por el asesinato esta semana. Las autoridades dijeron que el sospechoso utilizó un rifle de francotirador para matar a Kirk con una sola bala en el cuello, desde una azotea.



Patel también habló de una nota que se cree Robinson escribió antes del crimen. La nota decía "básicamente... 'tengo la oportunidad de eliminar a Charlie Kirk', y voy a aprovecharla. Esa nota fue escrita antes del tiroteo", explicó Patel.

"Aunque fue destruida, hemos encontrado evidencia forense de la nota" en el hogar familiar del presunto asesino, dijo el director del FBI.

La incógnita del móvil del asesino de Charlie Kirk

Kirk, un estrecho aliado del presidente estadounidense Donald Trump, murió de un disparo el miércoles durante un evento en una universidad de Utah. Era el fundador del grupo político juvenil conservador Turning Point.

Utilizaba habitualmente TikTok, Instagram y YouTube para difundir sus puntos de vista ultraconservadores, incluidas duras críticas al movimiento por los derechos transgénero, y difundía fragmentos de sus interacciones en debates durante sus numerosos eventos universitarios.

El gobernador de Utah, Spencer Cox, afirmó el domingo que los investigadores aún no están listos para discutir el móvil del asesinato del activista conservador Charlie Kirk. Sin embargo, expresó que el sospechoso tenía creencias políticas inclinadas a la izquierda, no le agradaba el influyente conservador y no está cooperando bajo custodia.

“Claramente una ideología de izquierda”, dijo Cox en el programa 'Meet the Press' de NBC. En 'State of the Union' de CNN, continuó con esa línea pero no fue capaz de explicar con claridad a qué se refería en concreto por ideología izquierdista

“Esa información proviene de las personas a su alrededor, sus familiares y amigos”, se limitó a alegar.

Cox comentó que Tyler Robinson, de 22 años, “no está cooperando” y que sus amigos describen a alguien radicalizado en los rincones oscuros de internet. “Claramente había mucho juego en línea”, dijo Cox en NBC. “Los amigos han confirmado que había una especie de esa cultura profunda y oscura de internet, la cultura de Reddit, y estos otros lugares oscuros de internet donde esta persona se adentraba profundamente”.

Cox, un republicano que ha pedido a todos los partidarios que moderen su retórica tras el ataque, añadió: “Realmente no tengo un interés personal en esta pelea. Si se tratara de una persona radicalizada de MAGA, también lo diría”, en referencia al lema de Trump “Devolver la Grandeza a Estados Unidos”.

El gobernador mencionó que la pareja del sospechoso era transgénero, lo que algunos políticos han señalado como un indicio de que Robinson estaba atacando a Kirk por sus opiniones anti-trans. Pero las autoridades no han dicho si esto es relevante mientras investigan el móvil.

“El compañero de cuarto era una pareja romántica, un hombre en transición a mujer”, dijo Cox. “Puedo decir que ha sido increíblemente cooperativo, este compañero ha sido muy cooperativo, no tenía idea de que esto estaba sucediendo”.