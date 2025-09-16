Los crecientes despidos por opinar negativamente sobre Charlie Kirk o celebrar su asesinato

Video ¿Sospechoso de asesinar a Charlie Kirk podría enfrentar pena de muerte? Así se aplica la ley en Utah

El debate sobre los límites de la libertad de expresión, la defensa de la Primera Enmienda, la discusión pública en redes sociales e incluso la tolerancia en medio de la crispación política que ha desencadenado el asesinato del activista conservador Charlie Kirk, ha terminado en muchos casos con una serie de despidos de trabajadores por celebrar su muerte o, en algunos casos, tener opiniones negativas sobre él.

En un episodio especial del podcast de Charlie Kirk Show que Vance condujo el lunes en homenaje a su “amigo”, advirtió que no hay cabida para la civilidad cuando se festeja un asesinato político y exhortó a reportar a los responsables. "Denúncienlos, y qué demonios, llamen a su empleador", dijo.

Su llamado se suma a una iniciativa de algunos políticos republicanos o figuras conservadoras que buscan sancionar de alguna forma a quienes han expresado opiniones o alegría tras la muerte de Kirk.

En los últimos días, trabajadores de diferentes sectores, desde docentes, funcionarios públicos y hasta empleados de empresas privadas, han sido despedidos o suspendidos por sus comentarios considerados inapropiados respecto a la muerte de Kirk.

Los despidos ocurridos tras publicar comentarios sobre Kirk

La reacción a la muerte de Kirk provocó despidos y suspensiones en una variedad de sectores.

El medio MSNBC cortó la relación con Matthew Dowd luego de que él relacionara en una entrevista la muchas veces retórica incendiaria de Kirk con la violencia que le causó la muerte ; Dowd acusó a la cadena de ceder a la presión de la "derecha mediática" para su despido.

También en la industria de medios, Karen Attiah, columnista de The Washington Post, fue despedida tras manifestar críticas contra la violencia política, que incluía una referencia a Kirk . Por otro lado, PHNX Sports, un portal deportivo de Arizona, despidió al reportero Gerald Bourguet tras un comentario en X donde afirmó: "Las 'diferencias políticas' no son lo mismo que proferir retórica de odio a diario, y negarse a lamentar una vida dedicada a esa causa no es lo mismo que celebrar la violencia armada. Para que quede 100% claro".

Además, la editorial DC Comics canceló la serie “Red Hood” luego de que su autora Gretchen Felker-Martin hiciera comentarios en redes sobre el asesinato de Kirk. de acuerdo con CNN. Felker-Martin escribió en redes, en un post luego eliminado y capturado en pantallazos: "Espero que la bala esté bien".

En el ámbito académico también hubo despidos. En la Universidad Estatal de Middle Tennessee fue despedido un empleado por "comentarios inadecuados" en redes sociales . Así mismo, Idaho Dispatch detalló que el distrito escolar West Ada en Idaho despidió a una entrenadora que publicó un video celebrando la muerte de Kirk.

En el plano privado, Bloomberg Law reportó que la firma de abogados Perkins Coie despidió a un empleado por hacer críticas a Kirk en redes sociales; Office Depot separó de su puesto a un empleado tras viralizarse un video donde se negaba a imprimir materiales para un acto en conmemoración de Kirk; y la fundación Joe Burrow removió de su consejo asesor a un juez que hizo comentarios inapropiados tras el asesinato .

Las suspensiones contra personas que opinaron sobre Kirk

En el sector aeronáutico, American Airlines y Delta Air Lines han suspendido a varios empleados por publicaciones en redes sociales relacionadas con la muerte de Kirk.

American Airlines retiró del servicio de inmediato a pilotos que celebraron la muerte del activista. En X (antes Twitter) el secretario de Transporte, Sean Duffy, calificó el comportamiento como inaceptable y abogó por el despido de tales empleados.

Delta también suspendió a empleados mientras investiga publicaciones que excedían los límites del debate respetuoso, según informó su CEO Ed Bastian en un memo. United Airlines, por su parte, confirmó haber tomado medidas contra algunos empleados y reafirmó su política de tolerancia cero hacia la violencia motivada políticamente.

También el Servicio Secreto de Estados Unidos suspendió a un agente y le retiró su acreditación de seguridad tras publicar en Facebook críticas contra Kirk.

Pough escribió en una publicación de Facebook que Kirk había “escupido odio y racismo en su programa… al final del día, respondes ante DIOS y haces que las cosas se manifiesten al decirlas. Solo puedes intentar esquivar el karma, pero ella no se va”.

Cuestionamientos legales y políticas laborales

En la mayoría de los lugares, las empresas privadas pueden despedir a sus empleados por cualquier motivo, incluyendo publicaciones inadecuadas en redes sociales. Según explicó a la cadena CNN Jeffrey Hirsch, profesor de Derecho Laboral en la Universidad de Carolina del Norte, es un poco más complicado para los empleados del sector público, pero sus despidos también están justificados si el discurso es "tan atroz que interrumpe las operaciones".

La abogada laboral Marjorie Mesidor dijo a CBS News que en el sector privado de Estados Unidos los empleadores tienen el derecho, amparado por la ley, de despedir a empleados cuyas expresiones públicas perjudiquen la reputación o intereses de la empresa, incluso cuando dichas expresiones sean políticas.

En estados como California, Louisiana, Minnesota, Missouri, Nebraska, Nevada, Carolina del sur y West Virginia existen leyes que protegen a los empleados de ser despedidos por su conducta fuera del trabajo, incluyendo su discurso y actividad política, pero la mayoría no las tienen.

