Trenes EEUU busca exigir dominio del inglés a tripulaciones mexicanas de trenes transfronterizos La Administración Federal Ferroviaria envió cartas a las compañías ferroviarias Union Pacific y CPKC, instándolas a revisar sus prácticas y a asegurarse de que las tripulaciones mexicanas hablen inglés y no operen trenes a más de 10 millas dentro del país.

Varias tripulaciones de trenes mexicanos que acababan de trasladar trenes de carga a través de la frontera hasta centros ferroviarios en Texas tuvieron dificultades para entender información de seguridad importante en inglés durante inspecciones específicas recientes ordenadas por la administración de Donald Trump.

Las compañías ferroviarias Union Pacific y CPKC recurren habitualmente a tripulaciones extranjeras para traer los trenes a sus centros o hubs ferroviarios en Estados Unidos, antes de hacer el relevo con maquinistas y conductores estadounidenses. El sindicato Brotherhood of Locomotive Engineers and Trainmen afirmó que esos relevos antes se realizaban justo en la frontera. Desde hace tiempo, el sindicato de maquinistas ha expresado su preocupación por el uso de tripulaciones extranjeras debido a cuestiones de seguridad, protección y empleo.

La Administración Federal Ferroviaria (FRA, por sus siglas en inglés) envió cartas a ambas compañías instándolas a revisar sus prácticas y a asegurarse de que las tripulaciones mexicanas hablen inglés y no operen trenes a más de 10 millas dentro de Estados Unidos.

Union Pacific y CPKC dijeron que están comprometidas con la seguridad y la protección, y que trabajarán para garantizar el cumplimiento de las normas.

La administración Trump también ha intensificado las medidas contra los camioneros que no hablan inglés, para asegurarse de que las tripulaciones puedan comunicarse en una emergencia y entender instrucciones cruciales.

"Ya sea que estés operando un tráiler de 80 toneladas o un enorme tren de carga, necesitas dominar nuestro idioma nacional: el inglés", dijo el secretario de Transporte, Sean Duffy. "Si no lo haces, creas un riesgo de seguridad inaceptable".

El Departamento de Transporte ya ha retenido 40 millones de dólares a California por no hacer cumplir el requisito de dominio del inglés, y Duffy ha amenazado con sancionar a otros estados por otorgar de forma incorrecta licencias de conducir comerciales a inmigrantes que se encuentran ilegalmente en el país. Esto se convirtió en una preocupación clave tras varios accidentes mortales en los que estuvieron involucrados camiones conducidos por inmigrantes que no debieron haber tenido licencia.

Tripulaciones tienen problemas para entender los boletines de seguridad

El administrador de la FRA, David Fink, advirtió a ambas compañías que podrían enfrentar medidas de cumplimiento si los inspectores detectan nuevos casos de tripulaciones operando en Estados Unidos sin un dominio suficiente del inglés.

Los inspectores encontraron problemas en el hub ferroviario de Union Pacific, en Eagle Pass, y en las instalaciones de CPKC, en Laredo.

Union Pacific tenía un traductor para ayudar a sus tripulaciones mexicanas, pero Fink señaló que la empresa podría intentar eliminar ese apoyo en el futuro. Los inspectores también expresaron preocupación por el nivel de comprensión de las normas operativas y de las pruebas de frenos obligatorias.

En el patio ferroviario de CPKC, Fink indicó que los inspectores detectaron numerosos casos en los que las tripulaciones tenían dificultades para entender boletines operativos y regulaciones estadounidenses que exigen que la información sobre materiales peligrosos y respuestas a emergencias se mantenga en inglés.

Sindicatos dicen que la aplicación de las normas llega tarde

El sindicato de maquinistas y el sindicato SMART-TD, que representa a los conductores, elogiaron la medida de la administración Trump, al considerar que las tripulaciones mexicanas necesitan comprender información de seguridad crucial.

A principios de este año, el sindicato de maquinistas también destacó dos arrestos de miembros de tripulaciones mexicanas bajo sospecha de contrabando: uno por ayudar a migrantes a cruzar la frontera ilegalmente y otro por intentar introducir drogas en Estados Unidos.

"La administración merece reconocimiento por defender la seguridad fronteriza, la seguridad pública y los empleos estadounidenses mediante la creación de estándares de seguridad más estrictos para las tripulaciones que llevan trenes desde México a Estados Unidos", dijo Mark Wallace, presidente nacional del BLET. "Es fundamental que los maquinistas puedan comunicarse en inglés con los despachadores y los equipos de primera respuesta cuando los trenes circulan por suelo estadounidense", agregó.

Compañías ferroviarias dicen que cumplirán las normas

"Tenemos los mismos objetivos: una frontera segura que mantenga fluida la cadena de suministro", afirmó Kristen South, portavoz de Union Pacific. "Parte de garantizar operaciones seguras es una buena comunicación".

Patrick Waldron, portavoz de CPKC, dijo que su empresa —que opera una red continua en Canadá, EEUU y México— se asegura de que las tripulaciones internacionales en ambas fronteras no se adentren más de 10 millas en territorio estadounidense.

"La seguridad es la base de todo lo que hacemos", afirmó.

Union Pacific recoge y entrega trenes a su socio, la empresa ferroviaria FerroMex, en la frontera. La compañía señaló que cambiar las tripulaciones en su centro ferroviario, a 7 millas dentro de Eagle Pass, ayuda a mantener el flujo de mercancías, ya que antes el relevo se hacía en un puente de vía única, lo que obligaba a detener el tráfico ferroviario. La empresa indicó que trabajó con la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos para implementar el cambio.

