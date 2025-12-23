Censura y Represión Qué muestra el programa de '60 minutes' sobre el Cecot que CBS no quiso presentar en EEUU pero se vio en Canadá La historia, titulada 'Inside cecot' y reportada por Sharyn Alfonsi, documenta torturas, abusos sexuales y físicos y condiciones extremas en el centro de detención, pero CBS News decidió retirarla del aire horas antes de su emisión en EEUU, el domingo 21 de diciembre.

Un reportaje de ' 60 Minutes' sobre la prisión del Cecot en El Salvador, a donde fueron enviados cientos de venezolanos expulsados desde Estados Unidos bajo la administración Trump, se convirtió en el epicentro de una polémica mediática sobre libertad de expresión.

Bari Weiss, nueva editora en jefe de CBS News, justificó la decisión alegando que la historia “no estaba lista” y que necesitaba contexto adicional y entrevistas con altos funcionarios del gobierno de Trump, incluyendo a Stephen Miller, exasesor de la Casa Blanca y arquitecto de la política de deportaciones masivas. Weiss sostuvo que su labor era asegurar que los reportajes “estén lo mejor posible” antes de salir al aire, un estándar habitual en cualquier sala de redacción.

Pero Alfonsi, la reportera, criticó la decisión desde dentro de CBS, calificándola de política y no editorial. En un correo interno a colegas, señaló que la historia había sido revisada cinco veces y aprobada por los abogados y el departamento de Estándares y Prácticas de CBS. “En mi opinión, retirarla ahora, después de todas las revisiones internas, no es una decisión editorial, es política. Si la negativa de la administración a participar se convierte en una razón para bloquear la historia, les hemos entregado un ‘interruptor de apagado’ para cualquier reporte que consideren inconveniente”.

Sin embargo, a pesar de que CBS no transmitió el reportaje, algunos espectadores en Canadá pudieron ver la historia el lunes, aparentemente por error, en una plataforma de transmisión de Global TV, la cadena que tiene los derechos de '60 Minutes' en ese país. El segmento estuvo disponible unas dos horas antes de que CBS lo retirara.

Los usuarios que pudieron verlo y acceder a él compartieron fragmentos y resúmenes en redes sociales, logrando que en pocas horas el contenido se hiciera viral.

"Mírenlo rápido", escribió un usuario en Bluesky que compartió un clip, anticipando que CBS intentaría retirar esos videos de internet.

Qué tenía el segmento que CBS no publicó

El reportaje muestra cómo los deportados fueron recibidos en el Cecot, donde fueron encerrados en celdas de castigo sin luz ni ventilación y sometidos a golpes constantes.

Luis Muñoz Pinto, un joven estudiante venezolano solicitante de asilo en EEUU, relató: “Cuatro guardias me agarraron y me golpearon hasta que sangré… Había sangre por todas partes, gritos, gente llorando, personas que no podían soportarlo y orinaban o vomitaban sobre sí mismos”.

Otro deportado recordó la rutina de abusos psicológicos y físicos, con golpes cada media hora y aislamiento extremo.

"Es una celda de castigo donde no puedes ver ni tu propia mano frente a la cara. Después de encerrarnos, venían a golpearnos cada media hora y aporreaban la puerta con sus porras para traumatizarnos mientras estábamos allí dentro", dijo a la reportera.



La investigación también incluyó entrevistas con Human Rights Watch y el director del Human Rights Center Investigations Lab de UC Berkeley, además de revisión de datos de ICE que confirmaban que solo ocho de los deportados habían sido condenados por delitos violentos.

El reportaje también hace raferencia a una reunión celebrada este año entre los presidentes Donald Trump, de EEUU y Nayib Bukele, de El Salvador. La reportera menciona que en esa reunión Trump “expresó su admiración por el sistema penitenciario de El Salvador”, a pesar de las múltiples condenas y denuncias de organizaciones de derechos humanos.

“Son instalaciones excelentes, muy sólidas, y no andan con juegos”, había dicho Trump durante ese encuentro en la Casa Blanca en abril.

Reacciones tras la filtración del reportaje en Canadá

Legisladores demócratas no tardaron en reaccionar tras la publicación en redes de fragmentos del reportaje que CBS decidió no publicar.

"Aquí está el segmento de '60 Minutes' que CBS se negó repentinamente a emitir después de que Trump criticara el programa. Tómense unos minutos para ver lo que no querían que vieran. Esta historia debe contarse", escribió en X la senadora demócrata por Massachusetts, Elizabeth Warren.

“Desde que se emitió en Canadá, la administración Trump se está esforzando por censurar cualquier grabación del segmento de '60 Minutos' del 21 de diciembre de 2025 sobre las brutales condiciones en el cecot en El Salvador. Por favor, graben de la pantalla o descarguen sus propias copias de este reportaje de vital importancia. No podemos permitir que esto quede enterrado… Todo. Estadounidense. Necesita. Ver. Esto”, escribió por su parte el representante demócrata Seth Moulton, también de Massachusetts.

El senador demócrata por Hawaii, Brian Schatz, cuestionó la decisión de CBS de retirar el segmento: “¿Llamó la Casa Blanca a CBS y, de ser así, qué dijeron? ¿Hubo alguna comunicación a través de intermediarios y, de ser así, qué se dijo? ¿Participaron abogados? ¿Sabían o intervinieron las personas que rastreaban la fusión? ¿Quiénes participaron en la decisión?”

"Esto podría acabar siendo el segmento de un programa informativo más visto en la historia de la televisión", comentó por su parte en X el republicano George Conway, conocido antagonista de Trump.

Una fuente de CBS dijo a CNN que la accidental emisión en Canadá fue “lo mejor que podía haber pasado”, pues el reportaje de Alfonsi es “excelente” y debería haberse emitido tal como estaba previsto.

La polémica se produce en el contexto de la reciente adquisición de CBS por Skydance/Paramount, bajo el liderazgo de David Ellison, hijo del multimillonario amigo de Trump Larry Ellison, y la dirección de Weiss, cuyo historial incluye la fundación de The Free Press, un sitio de opinión que se presenta como independiente de las narrativas ideológicas.

El mismo lunes, un juez federal ordenó al gobierno otorgar el debido proceso de los inmigrantes venezolanos expulsados al Cecot, ya sea con una audiencia judicial o con su regreso a Estados Unidos.

