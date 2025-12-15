Washington DC

Trump cuenta cuál es la "tarea principal" de su jefe de política interior: construir el arco del triunfo en Washington DC

Trump le dijo directamente a Vince Haley, actual líder del Consejo de Política Interior de la Casa Blanca: “No hay nada que pueda competir con eso” aseguró el presidente.

Univision picture
Video Así luciría el ‘Arco de la Independencia’ que Trump quiere construir por los 250 años de EEUU

El presidente Donald Trump dio a conocer el domingo cuál es la "tarea principal" de su jefe de política interior: construir un 'Arco del Triunfo' para Washington DC, al estilo del de París, pero mejor.

Trump hizo el anuncio durante una fiesta navideña en la Casa Blanca, en la que elogió a Vince Haley, actual líder del Consejo de Política Interior de la Casa Blanca, a quien, dijo, "puse a cargo del arco triunfal".

"Tenemos algo de política que va a ser increíble", dijo el presidente para dar a conocer cuál era la gran iniciativa: "Estamos construyendo un arco, como el Arco del Triunfo", declaró.

“Lo estamos construyendo junto al puente de Arlington, el cementerio de Arlington, enfrente del Lincoln Memorial. Podrías decir Jefferson, Washington, todo, porque están justo ahí”, continuó el presidente.

“Esa es tu tarea principal”, le dijo Trump directamente a Haley. “No hay nada que pueda competir con eso”, agregó el presidente, en un momento en el que en el país atraviesa una crisis del costo de la vida y millones de estadounidenses están a punto de ver una subida astronómica en sus primas de seguros médicos.

Únete gratis a nuestro canal de WhatsApp: Haz clic aquí para estar al tanto de las noticias y no perderte ninguna actualización.

El presidente agregó además que no solo será como el de París, ordenado a construir por Napoléon hace más de 200 años, sino que "lo supera con creces".

Alabando a su jefe de política interna, de quien dijo que "es increíble en política", Trump contó como Haley se había quedado sorprendido con el modelo del arco que le enseñó.

“Vince vino un día y sus ojos brillaban”, declaró. “No podía creer lo hermoso que era. Lo vio y quiso hacerlo”.

El proyecto de un arco de triunfo para la capital fue anunciado por primera vez en octubre, y algunos críticos en redes sociales lo han bautizado como el 'Arco de Trump'. El mandatario republicano también está construyendo un salón de baile en la Casa Blanca cuyo precio se estima en unos $300 millones. Ese ambicioso proyecto, que ha despertado muchas críticas, hizo que un grupo de preservación de la memoria histórica demandara el pasado viernes al gobierno, alegando que los trabajos que ya se han puesto en marcha para el megaproyecto fueron realizados de manera ilegal, al exceder la autoridad presencial y de espaldas al Congreso.

La nueva prioridad del jefe de política interna de la Casa Blanca le ha sido asignada en un momento en que solo el 31% de los adultos en Estados Unidos aprueba la gestión de Trump en la economía, frente al 40% de marzo, según una encuesta del Centro AP-NORC de Investigación en Asuntos Públicos.

