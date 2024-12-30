Donald Trump pierde apelación y ratifican sentencia por abuso sexual a E. Jean Carroll

Video "Es para todas las mujeres": E. Jean Carroll tras decisión de declarar culpable a Trump por abuso sexual y difamación

Un tribunal federal de apelaciones confirmó el lunes la conclusión de un jurado en un caso civil de que Donald Trump abusó sexualmente de una columnista en el probador de una tienda departamental de lujo a mediados de la década de 1990.

El Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito de Estados Unidos emitió una opinión escrita que confirma la indemnización de 5 millones de dólares que el jurado de Manhattan otorgó a E. Jean Carroll por difamación y abuso sexual.

La veterana columnista de revistas había testificado en un juicio de 2023 que Trump convirtió un encuentro amistoso en la primavera de 1996 en un ataque violento después de que entraron juguetonamente al probador de la tienda.

Trump se saltó el juicio después de negar repetidamente que el ataque hubiera ocurrido. Pero testificó brevemente en un juicio por difamación posterior a principios de este año que resultó en una indemnización de 83,3 millones de dólares.

El segundo juicio fue resultado de comentarios que el entonces presidente Trump hizo en 2019 después de que Carroll hiciera las acusaciones públicamente por primera vez en una autobiografía.

En su fallo, un panel de tres jueces del tribunal de apelaciones rechazó las afirmaciones de los abogados de Trump de que el juez de primera instancia Lewis A. Kaplan había tomado múltiples decisiones que arruinaron el juicio, incluyendo permitir que testificaran otras dos mujeres que habían acusado a Trump de abusar sexualmente de ellas.

El peso del video de Access Hollywood

El juez también había permitido que el jurado viera la cinta de "Access Hollywood" en la que Trump se jactaba en 2005 de tocar los genitales de las mujeres porque cuando alguien es una estrella, "puede hacer cualquier cosa".

"Concluimos que el Sr. Trump no ha demostrado que el tribunal de distrito se equivocó en ninguno de los fallos impugnados", dijo el Segundo Circuito. "Además, no ha cumplido con su carga de demostrar que cualquier error reclamado o combinación de errores reclamados afectaron sus derechos sustanciales como se requiere para justificar un nuevo juicio".

En septiembre, tanto Carroll, de 81 años, como Trump, de 78, asistieron a los argumentos orales del Segundo Circuito.

Steven Cheung, portavoz de Trump, dijo en un comunicado que Trump fue elegido por votantes que emitieron "un mandato abrumador, y exigen el fin inmediato de la utilización política de nuestro sistema de justicia como arma y una rápida desestimación de todas las cacerías de brujas, incluida la farsa de Carroll financiada por los demócratas, que seguirá siendo apelada".

Roberta Kaplan, abogada que representó a Carroll durante el juicio y que no está relacionada con el juez, dijo en un comunicado: "Tanto E. Jean Carroll como yo estamos satisfechos con la decisión de hoy. Agradecemos al Segundo Circuito por su cuidadosa consideración de los argumentos de las partes".

La historia del caso de Carroll contra Trump

El primer jurado determinó en mayo de 2023 que Trump abusó sexualmente de Carroll y la difamó con comentarios que hizo en octubre de 2022. Ese jurado le otorgó a Carroll 5 millones de dólares.

En enero, un segundo jurado le otorgó a Carroll 83,3 millones de dólares adicionales en daños y perjuicios por los comentarios que Trump había hecho sobre ella mientras era presidente, al considerar que eran difamatorios. El juez había ordenado a ese jurado que aceptara la conclusión del primer jurado de que Trump había abusado sexualmente de Carroll. La apelación de ese veredicto aún no se ha escuchado.

Carroll testificó durante ambos juicios que su vida como columnista de la revista Elle se vio arruinada por los comentarios públicos de Trump, que, según ella, motivaron a algunas personas a enviarle amenazas de muerte y la dejaron con miedo de abandonar la cabaña en el norte del estado de Nueva York donde vive.

Trump testificó durante menos de tres minutos en el segundo juicio y no se le permitió cuestionar las conclusiones a las que llegó el jurado de mayo de 2023. Aun así, estuvo animado en la sala del tribunal durante las dos semanas de juicio, y los jurados pudieron oírlo quejarse sobre el caso.

Durante los argumentos de apelación en septiembre, el abogado de Trump, D. John Sauer, dijo que el testimonio de los testigos que recordaban que Carroll les había contado sobre el encuentro de 1996 con Trump inmediatamente después era inapropiado porque los testigos tenían un "parcialidad flagrante" contra Trump. Y el abogado dijo que el juez también debería haber excluido el testimonio de las dos mujeres que dijeron que Trump cometió actos similares de abuso sexual contra ellas en la década de 1970 y en 2005. Trump también ha negado esas acusaciones.

El Segundo Circuito escribió: "En cada uno de los tres encuentros, el Sr. Trump participó en una conversación normal con una mujer que apenas conocía, luego se abalanzó sobre ella abruptamente en un lugar semipúblico y procedió a besarla y tocarla con fuerza sin su consentimiento. Los actos son suficientemente similares para mostrar un patrón".