Trump afirma que podría aceptar información dañina sobre sus rivales políticos que le ofrezcan del exterior

El presidente Donald Trump afirmó este martes que si una potencia extranjera le ofrece información perjudicial sobre un oponente político, él no llamaría al FBI .

"Creo que querrías escuchar. No hay nada de malo en escuchar ", dijo el presidente estadounidense quien continúo diciendo que "No se trata de una interferencia. Ellos tienen información. Creo que la tomaría. Si pensará que algo anda mal, tal vez iría al FBI ".

Durante la entrevista, el presentador señaló que Christopher Wray , el director del Buró Federal de Inteligencia, ha comentado que en el caso de las campañas políticas las llamadas deberían llegar a su oficina si se trata de información referente a una posible intervención extranjera, a lo que Trump contestó: " El director del FBI está equivocado , por que francamente no sucede así en la vida".

La investigación de Mueller de casi dos años sobre la supuesta interferencia de Moscú en las elecciones del año de 2016 no estableció una conspiración criminal entre la campaña de Trump y el gobierno ruso .

Donald Trump Jr. y Rusia

Un evento que fue sometido a escrutinio público ha sido la reunión que tuvo el hijo del presidente Donald Trump Jr. en el verano del 2016 con una abogada rusa que había prometido información que dañaría a su entonces oponente, la candidata demócrata Hillary Clinton . El hijo del presidente ha sostenido que dicha reunión fue una pérdida de tiempo y que no surgió nada de ella.

Durante la entrevista de la ABC News, el presidente Trump defendió a su hijo y se burló cuando se le preguntó si Trump Jr. debería haber alertado al FBI sobre las pretenciones que tenía el gobierno ruso por lo que respondió: "Te diré una cosa, he visto muchas cosas a lo largo de mi vida. No creo que en toda mi vida haya llamado al FBI. En toda mi vida. No llamas al FBI".