Departamento de Defensa (Pentágono) Un panel de un tribunal de apelaciones dictaminó que la política del Pentágono prohibía ilegalmente el servicio militar a las personas transgénero Aunque la política impulsada por la administración de Trump sigue vigente por ahora, un tribunal federal concluyó que la prohibición del servicio militar para personas transgénero viola derechos constitucionales

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Una política del Pentágono prohibía ilegalmente a las personas transgénero prestar servicio militar. Es lo que dictaminó el lunes un panel dividido de jueces de un tribunal federal de apelaciones, que supone otro revés legal para la agenda del presidente Donald Trump.

La opinión mayoritaria, emitida por un panel de tres jueces del Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos para el circuito del Distrito de Columbia, sostuvo que la política de la administración Trump estaba diseñada para excluir a las personas del ejército en función de su identidad de género.

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La prohibición sigue vigente. El Tribunal Supremo de Estados Unidos autorizó al Pentágono a comenzar a aplicarla el año pasado, mientras el litigio continúa su curso.

El nuevo fallo del panel impediría que las fuerzas armadas expulsaran a los miembros actuales del servicio mencionados en la demanda, pero no permitiría el ingreso de nuevos reclutas transgénero. Sin embargo, los jueces suspendieron su decisión para que la administración pudiera solicitar una revisión adicional.

La decisión ratifica otro fallo que considera que la orden ejecutiva "viola sus derechos constitucionales"

La decisión del tribunal de apelaciones, con un resultado de 2 a 1, ratifica parcialmente un fallo de marzo de 2025 de la jueza de distrito estadounidense Ana Reyes en Washington, DC. Reyes concluyó que la orden ejecutiva de Trump de excluir a las personas transgénero del servicio militar probablemente viola sus derechos constitucionales.

La administración apeló después de que Reyes emitiera una orden judicial preliminar solicitada por los abogados de varias personas transgénero que son miembros activos de las fuerzas armadas y otras que buscan unirse al ejército. La mayoría del tribunal de apelaciones decidió que la orden judicial debía limitarse a los demandantes que actualmente prestan servicio militar, pero no a aquellos que intentan alistarse.

En el estado de Washington, se presentó otra demanda que impugnaba la prohibición, la cual resultó en un fallo a favor de los demandantes que cuestionaban la política en ese caso, aunque posteriormente fue bloqueada por la Corte Suprema.

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¿Qué dice la política del Pentágono sobre los militares transgénero?

En enero de 2025, Trump firmó una orden ejecutiva que afirma que la identidad sexual de los miembros del servicio militar transgénero "entra en conflicto con el compromiso de un soldado con un estilo de vida honorable, veraz y disciplinado, incluso en su vida personal" y es perjudicial para la preparación militar.

En respuesta a la orden, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, emitió una política que descalifica automáticamente a las personas con disforia de género para el servicio militar. La disforia de género es el malestar que siente una persona porque su género asignado al nacer y su identidad de género no coinciden. Esta condición médica se ha relacionado con la depresión y los pensamientos suicidas.

La política "parece estar motivada por el mero deseo de perjudicar a un grupo políticamente impopular: las personas que se identifican como transgénero", escribió el juez Robert Wilkins en nombre de la mayoría. Wilkins fue nominado al tribunal por el presidente demócrata Barack Obama.

Jennifer Levi, directora sénior de derechos de las personas transgénero y queer en GLAD Law, aplaudió el fallo.

“La decisión de hoy es una poderosa reivindicación del extraordinario coraje de los demandantes y su inquebrantable compromiso con su país”, dijo Levi.

El Pentágono no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios. El secretario de Defensa, Pete Hegseth, indicó que se presentaría una apelación en una publicación en redes sociales que utilizaba la abreviatura de la Corte Suprema: "Nos vemos en la SCOTUS (la Corte Suprema de los Estados Unidos, por sus siglas en inglés)".

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En una opinión disidente, el juez Justin Walker afirmó que los jueces carecen de la facultad para cuestionar la decisión de excluir a las tropas transgénero.

“No tenemos ni la experiencia ni la autoridad para decidir si las fuerzas armadas pueden excluir a los demandantes de sus filas. La Constitución otorga esa autoridad al Congreso y al Comandante en Jefe”, escribió Walker, quien fue nominado por Trump, republicano.

La jueza Judith Rogers, nominada por el presidente demócrata Bill Clinton, se unió a la opinión mayoritaria de Wilkins, pero también discrepó parcialmente. Rogers escribió que también habría permitido que se unieran los nuevos reclutas transgénero mencionados en la demanda.