¿Por qué Trump quiere renombrar el Departamento de Defensa como Departamento de Guerra?

Video Golfo de México o Golfo de EEUU: estas son las otras disputas por nombres de ríos, islas y mares

Donald Trump sorprendió al plantear el cambio de nombre oficial del Departamento de Defensa para que vuelva a adoptar la denominación que tenía hasta finales de la década de los 40: Departamento de Guerra.

El motivo, según el presidente, es que el nombre actual suena “demasiado defensivo”.

PUBLICIDAD

"Queremos ser defensivos, pero también ofensivos, si es necesario", dijo Trump sobre su última iniciativa que, como otras medidas de su gobierno, no quedó claro si realmente podrá llevarse a cabo ni cuándo sería efectiva.

Aunque primero dijo que el cambio de nombre sería inminente (“durante la próxima semana, aproximadamente”, aseguró), después declaró que dejaría la decisión en manos del secretario de Defensa, Pete Hegseth.

“Si a todos les gusta, haremos el cambio”, afirmó el republicano.

Pese a que cualquier modificación así debería requerir de la luz verde del Congreso, dado que el Departamento de Defensa fue establecido por una ley aprobada hace décadas, Trump le restó importancia a este trámite y aseguró confiar en que contará con ese apoyo. "Ni siquiera creo que lo necesitemos", aseguró.

¿Qué dijo Trump sobre el cambio de nombre de Defensa a Departamento de Guerra?

Cuando “ganamos la Primera y la Segunda Guerra Mundial, se llamaba Departamento de Guerra. Y para mí, eso es realmente lo que es”, declaró Trump tras presentar su proyecto.

“A todos les gusta que tuviéramos una increíble historia de victorias cuando era Departamento de Guerra. Luego lo cambiamos a Departamento de Defensa" porque “nos volvimos políticamente correctos”, agregó.

Pese a que lo oficializó este lunes, Trump ya sugirió la idea de cambiar el nombre del departamento ubicado en el Pentágono en el pasado, como cuando en junio presentó a Hegseth como su “secretario de Guerra” en la cumbre de la OTAN celebrada en junio en Países Bajos.

El propio Hegseth preguntó por este posible cambio de nombre en una encuesta publicada en su perfil de X ya en el mes de marzo, en la que el 54% se decantó por la opción de “Departamento de Guerra”.

PUBLICIDAD

¿Puede Trump cambiar el nombre del Departamento de Defensa sin la autorización del Congreso?

“Simplemente lo haremos. Estoy seguro de que el Congreso estará de acuerdo, si es necesario. Ni siquiera creo que lo necesitemos”, respondió Trump este lunes a preguntas de la prensa.

Pese a sus afirmaciones, no está claro si el presidente podría realmente cambiar el nombre del departamento sin la autorización del Congreso.

“El presidente puede llamar al departamento como quiera en la comunicación informal, pero el Departamento de Defensa y el secretario de Defensa recibieron esos nombres mediante leyes del Congreso, y desconozco que exista alguna autoridad legal que le permita al presidente cambiarlos por decreto ejecutivo”, le dijo a The New York Times Jamal Greene, profesor de la Facultad de Derecho de Columbia.

En enero, sin embargo, Trump firmó una orden ejecutiva para que el gobierno federal cambiara el nombre del golfo de México a golfo de EEUU, aprovechando su facultad de ordenar cambios en el modo en que se usan los nombres geográficos dentro de su país.

México, de hecho, reiteró en varias ocasiones que la denominación tradicional es la que está regulada por el derecho internacional, por lo que EEUU solo tiene autoridad legal para modificar el nombre del área bajo su jurisdicción y no debería afectar al ámbito internacional.

¿Por qué se cambió en su día el nombre del Departamento de Guerra a "de Defensa"?

El Departamento de Guerra de EEUU se fundó en 1789 por el primer presidente George Washington, poco después de ratificar la Constitución. El nombre se mantuvo durante más de siglo y medio.

PUBLICIDAD

Poco después de acabar la Segunda Guerra Mundial, Harry Trump cambió la denominación en 1947 para reflejar la ampliación de funciones y la nueva estructura del departamento, al que se unió la Armada y la Fuerza Aérea.

Tras un breve período en el que fue denominado Establecimiento Militar Nacional, cambió su nombre oficialmente a Departamento de Defensa en 1949.

Pese a las afirmaciones de Trump, este cambio de nombre “definitivamente no se basó en la corrección política”, le dijo a The New York Times Richard H. Kohn, profesor emérito de la Universidad de Carolina del Norte especializado en historia militar,

“Se buscó comunicar a los adversarios de EEUU y al resto del mundo que el objetivo de EEUU no era hacer la guerra, sino defender a su país, y que si eso requería una guerra, existían cuatro fuerzas armadas principales”, concluyó.

Mira también: