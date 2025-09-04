Trump firmará orden ejecutiva este viernes para renombrar el Departamento de Defensa como "de Guerra"

Video Golfo de México o Golfo de EEUU: estas son las otras disputas por nombres de ríos, islas y mares

Donald Trump planea firmar este viernes una orden ejecutiva con la que quiere cambiar el nombre del Departamento de Defensa por el de Departamento de Guerra, tal y como avanzó la semana pasada, al considerar que la denominación actual es "demasiado defensiva".

El decreto busca "restaurar el nombre histórico" de esa cartera y ordena al secretario de Defensa tomar todas las medidas necesarias para "cambiar permanentemente el nombre", según informó la Casa Blanca este jueves en un documento proporcionado a medios.

Sin embargo, el nombre oficial del departamento debe ser establecido por ley y ser aprobado por el Congreso. Por lo tanto, Trump autorizará mientras al Pentágono a usar "títulos secundarios" para poder utilizar así su nueva denominación.

"Simplemente lo haremos. Estoy seguro de que el Congreso estará de acuerdo, si es necesario. Ni siquiera creo que lo necesitemos”, respondió Trump la semana pasada cuando periodistas le preguntaron por este trámite necesario para realizar el cambio.

“El presidente puede llamar al departamento como quiera en la comunicación informal, pero el Departamento de Defensa y el secretario de Defensa recibieron esos nombres mediante leyes del Congreso, y desconozco que exista alguna autoridad legal que le permita al presidente cambiarlos por decreto ejecutivo”, le dijo a The New York Times Jamal Greene, profesor de la Facultad de Derecho de Columbia, cuando se supo del plan de Trump en agosto.

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, publicó "DEPARTAMENTO DE GUERRA" en sus redes sociales después de que Fox News informara inicialmente este jueves sobre la orden ejecutiva.

Trump ya había mostrado su deseo de recuperar el nombre que el departamento tuvo hasta hace 80 años

El presidente ya había anunciado su intención de retomar la antigua denominación de Departamento de Guerra, que fue utilizada hasta la década de 1940.

"Queremos ser defensivos, pero también ofensivos, si es necesario", dijo Trump la semana pasada para justificar su iniciativa. "Cuando “ganamos la Primera y la Segunda Guerra Mundial, se llamaba Departamento de Guerra. Y para mí, eso es realmente lo que es”.

“A todos les gusta que tuviéramos una increíble historia de victorias cuando era Departamento de Guerra. Luego lo cambiamos a Departamento de Defensa" porque “nos volvimos políticamente correctos”, agregó.

En junio, Trump incluso presentó a Hegseth como su “secretario de Guerra” en la cumbre de la OTAN celebrada en junio en Países Bajos.

El propio Hegseth preguntó por este posible cambio de nombre en una encuesta publicada en su perfil de X ya en el mes de marzo, en la que el 54% se decantó por la opción de “Departamento de Guerra”.

Este jueves, el secretario de Defensa le dijo a un auditorio lleno de soldados en Fort Benning, Georgia, que su cargo “puede que sea un título ligeramente diferente mañana”.

¿Por qué se cambió en su día el nombre del Departamento de Guerra a "de Defensa"?

El Departamento de Guerra de EEUU se fundó en 1789 por el primer presidente George Washington, poco después de ratificar la Constitución. El nombre se mantuvo durante más de siglo y medio.

Poco después de acabar la Segunda Guerra Mundial, Harry Trump cambió la denominación en 1947 para reflejar la ampliación de funciones y la nueva estructura del departamento, al que se unió la Armada y la Fuerza Aérea.

Tras un breve período en el que fue denominado Establecimiento Militar Nacional, cambió su nombre oficialmente a Departamento de Defensa en 1949.

Pese a las afirmaciones de Trump, este cambio de nombre “definitivamente no se basó en la corrección política”, le dijo a The New York Times Richard H. Kohn, profesor emérito de la Universidad de Carolina del Norte especializado en historia militar,

“Se buscó comunicar a los adversarios de EEUU y al resto del mundo que el objetivo de EEUU no era hacer la guerra, sino defender a su país, y que si eso requería una guerra, existían cuatro fuerzas armadas principales”, concluyó.



