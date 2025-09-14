Cómo Charlie Kirk moldeó a una generación de jóvenes en una fuerza conservadora

Charlie Kirk comenzó a planear cómo moldear las mentes jóvenes hacia el conservadurismo a una edad en la que todavía forjaba sus propias ideas.

Buscando canalizar sus inclinaciones políticas tras ser rechazado en West Point, tenía 18 años cuando lanzó una organización de base desde un garaje de Illinois que crecería a la vez que ascendían el presidente Donald Trump y su movimiento Make America Great Again.

Kirk admitió años más tarde que no tenía "dinero, ni contactos, ni idea de lo que hacía" cuando fundó Turning Point USA en 2012.

Pero su talento para contrarrestar con palabras las ideas progresistas, en ocasiones generando tensión cultural y con declaraciones provocativas, resonó entre el público universitario durante el gobierno de Barack Obama y la primera Presidencia de Trump.

Cuando los videos de sus primeras apariciones en universidades aparecieron en línea, se aseguró un flujo constante de donaciones que transformaron Turning Point en una de las organizaciones políticas más grandes del país. Atrajo a jóvenes a reuniones con estrellas y la convirtió en una presencia habitual en escuelas secundarias y universidades de todo el país.

"Nadie entendía ni tenía el corazón de la juventud en Estados Unidos mejor que Charlie", dijo Trump el miércoles después de que Kirk fue asesinado mientras hablaba en una universidad en Utah.

En sus inicios, Kirk describía su grupo como una organización estudiantil que abogaba por el libre mercado y un gobierno limitado. Arremetió en contra de quienes criticaban el capitalismo y apoyaban al candidato presidencial, el socialdemócrata Bernie Sanders, y al mismo tiempo "disfrutaban descaradamente de los frutos del libre mercado".

Con el tiempo, Turning Point comenzó a realizar mítines masivos que atraían a decenas de miles de jóvenes votantes cada año para escuchar a los principales líderes conservadores, incluido Trump, hablar en escenarios con pantallas gigantescas, pirotecnia y espectáculos de luces dignos de un concierto en un gran estadio.

Junto con el crecimiento de Turning Point, la fama de Kirk creció y él aprovechó su organización sin fines de lucro, su estatus de celebridad y un exitoso pódcast para amasar una considerable fortuna personal.

No está claro quién dirigirá Turning Point tras su muerte. "No se reemplaza a un Charlie Kirk", declaró Trump a la prensa este jueves. "Era único", acotó.

Turning Point y Charlie Kirk amplificaron ideas conservadoras en universidades

El evento organizado el pasado miércoles en la Universidad del Valle de Utah fue el primero de su nueva gira: American Comeback Tour. En sus visitas a las universidades, Kirk solía sentarse bajo una carpa, como la que había sido instalada cuando le dispararon.

Atraía principalmente a jóvenes conservadores —muchos con gorras rojas MAGA— que decían sentirse a menudo incómodos o fuera de lugar en la universidad. Y contaba con cientos de empleados y voluntarios de Turning Point para reclutar estudiantes y convertirlos en votantes y activistas republicanos.

Sin embargo, el verdadero atractivo era que Kirk discutiera con los estudiantes. Parecía disfrutar de las burlas cuando se encontraba con un público menos amistoso.

Repetía con frecuencia las falsas afirmaciones de Trump de que la exvicepresidenta Kamala Harris era directamente responsable de todos los inmigrantes que se encontraban en Estados Unidos sin documentos. Llamó "escoria" a George Floyd, el hombre negro cuya muerte a manos de un policía de Minneapolis desató un debate nacional sobre la injusticia racial.

Expresaba opiniones culturalmente conservadoras, defendía el derecho a poseer armas, condenaba el aborto, consideraba a las mujeres como esposas y madres y a los hombres como las cabezas de familia. Y dominaba el arte de contestar siempre "¿y qué?", devolviendo las preguntas a los progresistas y liberales que lo cuestionaban.

A veces se rechazó su presencia en escuelas. En 2018, Turning Point informó que una universidad de Chicago declinó su solicitud para que hablara en su campus alegando motivos de seguridad y que una escuela secundaria de Florida no le permitió hablar con los estudiantes dos meses después de que un adolescente con un rifle de asalto mató allí a 17 personas.

Tommy Richardson, de 36 años y originario de Mesa, Arizona, llegó a la sede de Turning Point tras el anuncio de la muerte de Kirk. Lo describió como un líder carismático que ayudó a moldear a su generación de conservadores y "fue un defensor de todas nuestras creencias". "Ese es un enorme legado que tendrá repercusiones en el panorama político durante las próximas décadas", aseguró.

Kirk ganó apoyos para Trump

En 2024, Kirk aprovechó su discurso en la Convención Nacional Republicana en Milwaukee para elogiar a Trump como un experto en economía y argumentar que los votantes de la 'Generación Z' no podían permitirse otro gobierno demócrata.

“Los demócratas han dado cientos de miles de millones de dólares a inmigrantes ilegales y a naciones extranjeras, mientras que la 'Generación Z' tiene que ahorrar hasta el último centavo para no poder tener una casa, casarse y trabajar hasta morir sin hijos”, dijo amplificando una narrativa republicana inexacta.

Dirigiéndose directamente a su generación dijo: “No tienen que seguir siendo pobres. No tienen que aceptar estar en peor situación que sus padres. No tienen que apoyar a líderes que les mintieron y se aprovecharon de ustedes para ganar su voto”.

Según AP VoteCast, una encuesta del electorado de 2024, el 47% de los votantes de entre 18 y 29 años votó por Trump, mientras que el 51% se inclinó por la entonces vicepresidenta, Kamala Harris. Sin embargo, esa diferencia fue mucho menor que en 2020, cuando Joe Biden superó a Trump con un 61% frente a un 36%.

“Quiero expresar mi enorme gratitud a Charlie Kirk. Es un tipo realmente increíble. Y, a todo su equipo, por sus incansables esfuerzos para lograr esta victoria histórica”, dijo Trump en una reunión de Turning Point en Arizona el pasado diciembre.

El vicepresidente, JD Vance, afirmó que la influencia de Kirk continuó después de la investidura presidencial. “Gran parte del éxito que hemos tenido en este gobierno se debe directamente a la capacidad de organización y convocatoria de Charlie”, declaró Vance en X el miércoles por la noche. “No solo nos ayudó a ganar en 2024, sino que nos ayudó a dotar de personal a todo el gobierno”.

Jóvenes conservadores lo consideraban un mentor

Varios políticos y figuras jóvenes atribuyen a Kirk la inspiración o el impulso a sus carreras públicas. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijo que fue uno de los primeros en creer en ella. Cuando se postuló para el Congreso por New Hampshire en 2022, Kirk la apoyó en las primarias republicanas. Finalmente, perdió las elecciones generales.

Kirk “creía en el potencial y la promesa de los jóvenes”, declaró. “Inspiró a millones de ellos a involucrarse en la política y luchar por los valores conservadores de nuestra nación”.

Vance dijo que Kirk se puso en contacto con él por primera vez a través de un mensaje privado en Twitter después de una aparición en Fox News en 2017, cuando era escritor y no político. Se hicieron amigos y Kirk fue una de las primeras personas a las que Vance llamó cuando consideró postularse para el Senado a principios de 2021. Kirk le presentó a personas que eventualmente dirigirían su campaña, y también a Donald Trump Jr.

"Don contestó mi llamada porque Charlie también se lo pidió", publicó Vance en X.

Anna Paulina Luna, congresista republicana de Florida, dijo que Kirk la reclutó como directora nacional de alcance hispano cuando planeaba estudiar medicina. "Él es parte de la razón por la que estoy en el cargo ahora mismo", dijo Luna sobre Kirk desde afuera del Capitolio el miércoles.

Kennedy Peterson, de 20 años, estaba entre los jóvenes que acudieron a la sede de Turning Point después de que se anunciara el fallecimiento de Kirk el miércoles. "Desde el día en que comenzó con el Proyecto Victoria Universitaria, pensé que sus intenciones eran crear un mundo que él consideraba mejor que el que tenemos ahora", aseguró.

