Lo que pensaba y decía Charlie Kirk, en sus propias palabras

El activista Charlie Kirk, quien murió baleado en un evento en la Universidad del Valle de Utah este miércoles, era considerado una de las voces políticamente más influyentes dentro de la juventud conservadora.

A los 18 años Kirk fundó 'Turning Point USA', una organización para promover valores conservadores entre los más jóvenes y que se ha convertido en una poderosa organización de proselitismo juvenil a favor de candiatos republicanos. De hecho, se acredita a Kirk por haber movilizado parte de ese electorado para ayudar a Donald Trump a volver a la presidencia en las elecciones de 2024.

Kirk era un prolífico polemista que expresaba sus ideas en redes sociales, eventos estudiantiles (como en el que participaba cuando fue asesinado), pero particularmente en su podcast 'The Charlie Kirk Show', donde solía ufanarse de su cercanía a sus "amigos" en la administración y la línea directa de comunicación que decía tener con la Casa Blanca.

Estos son algunas de las cosas que dijo en su espacio:

Sobre inmigración y multiculturalidad



Programa del 22 de agosto de 2025

"La gente siempre dice: 'Bueno, somos un experimento multicultural exitoso'. Por ahora. El multiculturalismo es un proyecto muy, muy difícil. De hecho, deberíamos tener uniculturalismo. Una sola cultura, el americanismo. Tenemos una cultura a la que nos asimilamos. No deberíamos tolerar todos estos diferentes nichos culturales. (...) Claro, se puede tener historia y tradiciones, y... bueno, tocamos gaitas escocesas, ¡por Dios! La cuestión es que son estadounidenses. Tenemos que deshacernos de ese 'estadounidense' con guion. 'Bueno, soy vietnamita-estadounidense, indio-estadounidense, nepalés-estadounidense, y...' No, no. Eres estadounidense. Y lo más importante es aprender inglés".

"Estados Unidos estaba en su apogeo cuando detuvimos la inmigración durante 40 años y redujimos el porcentaje de nacidos en el extranjero a su nivel más bajo. No deberíamos tener miedo de hacerlo. (…) Tenemos 55 millones de extranjeros en este país, y estoy seguro de que muchos de ellos son personas maravillosas. Estoy seguro de que algunos son personas que conozco, pero tenemos que dar un paso atrás y decir, chicos, que ya no son una nación. Son algo más. Son una colonia. Creo que la idea y la perspectiva de lo que pensamos sobre Estados Unidos de América deben reconsiderarse, porque tenemos esta imagen de hace 30 o 40 años de que cualquiera puede venir aquí, cualquiera debería venir en cualquier momento. Y no es tan sencillo".

Sobre la doble nacionalidad



Programa del 19 de agosto de 2025

"Todos dicen: 'Bueno, solo necesitamos que los inmigrantes vengan legalmente. Eso no es cierto. (El senador estatal de Minnesota) Omar Fateh vino aquí legalmente. (La representante demócrata por Minnesota) Ilhan Omar vino aquí legalmente. (La representante demócrata por Michigan) Rashida Tlaib, sus padres vinieron aquí legalmente. (El candidato demócrata a la alcaldía de Nueva York) Zohran Mamdani vino aquí legalmente. (...) Necesitas tener la prueba de que estás completamente comprometido. Nada de eso de tener varios pasaportes. Nada de eso de la doble ciudadanía. Por cierto, ¿cuántos miembros del Congreso tienen doble nacionalidad?."

“Si Estados Unidos es solo un pasaporte, entonces somos solo una colonia para la Tierra, un montón de riqueza para saquear. Y así es como lo ven los somalíes (...) Y no lo digo con odio hacia las personas. Solo hago una pregunta muy simple. Si no eres estadounidense, está bien. Regresa a tu lugar de origen. No te voy a hacer daño. No te voy a encarcelar. Simplemente regresa. Hasta la vista. Pero tenemos una cultura que proteger. Tenemos un país que amar. Nadie puede servir a dos señores. Cristo nuestro Señor lo dijo. Tenemos una herencia que preservar".

"Sin pasaportes dobles, sin doble lealtad, sin doble ciudadanía (…) Amo este país y detesto ver lo que la migración masiva le está haciendo. No es una cuestión racial. Piensa que es una cuestión de thumos (espíritu). Y como Estados Unidos se derrumba, toda la civilización se derrumba".

Sobre control de armas y tiroteos masivos



Evento en Salt Lake City, 5 de abril de 2023

"Soy un gran defensor de la Segunda Enmienda, pero creo que la mayoría de los políticos son cobardes a la hora de defender el porqué de la Segunda Enmienda. Por eso no sería un buen político, o quizá sí, no sé, porque digo lo que pienso".

"Debemos ser honestos con la población. Tener una ciudadanía armada tiene un precio, y eso es parte de la libertad. (...) Creo que vale la pena asumir el costo de, lamentablemente, algunas muertes por armas de fuego cada año para que podamos tener la Segunda Enmienda y proteger nuestros otros derechos que nos dio Dios. Es un acuerdo prudente. Es racional".

Sobre la población trangénero



Programa del 1 abril de 2024

"¿Qué significa ser trans? ¿Es siquiera real? Significa que necesitas terapia, y te compadezco. Algunos dicen: «Ay, Charlie, todo esto es demasiado mezquino». Espera un segundo (...) ¿Sabes qué es mezquino? Borrar la feminidad. Actuar como si los cromosomas XX no significaran nada y que una rara con cromosomas XY pudiera convertirse de repente en mujer. Hay que poner un límite. Las distinciones y el orden son lo que mantiene viva la civilización. Distinciones y orden. Y odio decirlo, pero son las mujeres las que impulsan esto políticamente.

"Hay algunos pequeños grupos feministas, pero son las principales organizaciones feministas del país las que guardan silencio o son cómplices de impulsar esto, porque el feminismo nunca se trató de promover los derechos de las mujeres. El feminismo se trataba de odiar a los hombres. ¿Qué mejor manera de odiar a los hombres que tomar a los jóvenes y cortarles las partes?".

"Debemos prohibir la atención médica que afirma a las personas transgénero en todo el país. (...) El Día de la Visibilidad Trans se cancelará si Donald Trump gana en noviembre".

Sobre cambio climático



Programa del 19 agosto de 2025

"En primer lugar, la ciencia no tiene consenso. Esto es muy importante, ¿verdad? La ciencia no dice nada. Los científicos dicen cosas. ¿De acuerdo? La ciencia nunca habla. La ciencia guarda silencio. (...) Y los científicos, como aprendimos durante el covid, durante los confinamientos y durante las vacunas, pueden decir muchas cosas diferentes con los datos".

"Ahora bien, repito, el calentamiento global no tiene consenso como la segunda ley de la termodinámica. El calentamiento global no tiene consenso como un objeto en reposo que permanecerá en reposo".

"La ciencia es un proceso. No te dice nada. La gente te lo dice. La ciencia es un método. Es una metodología. Y (...) Estamos recuperando esa metodología en nuestro gobierno, RFK en el HHS y ustedes en el Departamento de Energía".

Sobre el caso de Jeffrey Epstein



Programa del 15 de julio de 2025

“Honestamente, ya no quiero hablar más de Epstein.(...) Voy a confiar en mis amigos del gobierno. Cierto. Voy a confiar en Kash Patel, Dan Bongino, JD Vance. Es su responsabilidad. (…) Ya conocen mi opinión sobre Epstein, la confusión en el mensaje".

“Y déjenme ser claro: no confío en el gobierno. Confío en personas en las que ustedes también confían. Todos ustedes son fans de Dan Bongino y Kash Patel. Confiamos en que los escucharon, me escucharon a mí, y están trabajando para solucionar esto. Permítanme terminar esto. Pero déjenme decir esto de nuevo: me encantaría ver que el Departamento de Justicia actúe para revelar el testimonio del gran jurado".

"Y para que quede claro, creemos que pueden solucionarlo. Así que, como añadido a lo que se dijo ayer, vamos a seguir hablando del tema. Cuando dije 'por ahora', estuve hablando ayer".

Sobre la ayuda a Ucrania



Programa del 28 julio del 2025

"Ayer, el presidente Donald Trump cenó con Bibi Netanyahu y le preguntaron sobre enviar más armas a Ucrania. Dio la noticia de que iba a suministrar más armamento a la causa ucraniana. Les diré lo que dijo. El presidente Donald Trump básicamente dijo que enviaríamos más armas a Ucrania y que no estaba contento con Vladimir Putin. (...)Ahora bien, cabe preguntarse: el presidente Trump está muy frustrado con Putin. (...) Obviamente, apoyo al presidente al 100 %. Él sabe cosas que yo desconozco. No me gusta la idea de enviar armas a Ucrania. Es solo una diferencia de opinión. La gente puede discrepar.

Quizás sea el momento de recuperar influencia sobre Putin. Puedo entenderlo, es el arte de negociar. Así que lo entiendo. Puedo entenderlo hasta cierto punto, pero seguir financiando un conflicto cinético contra Rusia y la Federación Rusa no es nuestra lucha, no es nuestro conflicto. Y, sinceramente, debemos ser consecuentes. Estuvimos en contra con Biden. ¿Por qué estaríamos a favor ahora? A menos que nos lleve a un acuerdo de paz.

Sobre los aranceles de Trump



Programa del 3 abril del 2025

“Comprendan que estamos presenciando una reorganización histórica de la economía global y estadounidense, y será una conmoción. Habrá volatilidad en el mercado. Habrá turbulencias. Es como tomar jarabe para la tos. No se siente bien, pero es bueno para la salud. Es necesario. Hemos tenido tiempo prestado. Hemos estado haciendo promesas de futuro prestadas, y no eres una nación si no fabricas productos en tu país".

"Se preguntarán, ¿qué significa eso? Muchos aranceles. Eso es lo que significa. Habrá muchos aranceles con China. Y podrían corresponder. Y seré sincero. Podría ser más difícil comprar montones de plástico que no se necesita. ¿Quieren depender del Partido Comunista Chino? ¿Quieren ser subordinados a un país extranjero? ¿Somos una colonia o un país?",

Sobre las vacunas



Programa del 21 de marzo de 2025

“Vivo en un estado con una libertad médica increíble aquí en Arizona, así que doy esto por sentado (...) Quiero intentar trabajar con (el secretario de Salud) Bobby Kennedy y el presidente Trump para usar algún tipo de dinero federal y decir que no se pueden imponer estas vacunas adicionales a los niños, especialmente a aquellos en entornos religiosos. Es un problema grave, y sé que el productor Andrew está lidiando con esto ahora mismo en el estado libre de California. (…) Estamos hablando de que ahora están imponiendo la vacuna contra el covid a los seis meses. Y esto es indignante, así que creo que el gobierno federal debe tener un papel que desempeñar. (…) Tiene que haber una decisión en algún punto. Antes eran diez vacunas. Ahora son 72 vacunas para nuestros bebés. Algo no anda bien y nuestros niños están más enfermos que nunca".

Sobre la burocracia federal



Programa del 24 de febrero de 2025

“Un correo electrónico que dio la vuelta al mundo. Un correo electrónico singular enviado la semana pasada. El correo era para preguntar a todos los trabajadores federales: "¿Qué hacen aquí y qué han logrado?". (…) En cuanto se envió este correo electrónico, los trabajadores federales comenzaron a gritar y a preguntar: "¿Qué quieren decir con que tengo que decirles a qué me dedico?". Esto es acoso. Esto es burla. Esto es injusto. Nadie le ha preguntado nunca a un trabajador federal: "¿A qué se dedica?".

"Y la respuesta, por supuesto, es que no hacen nada valioso. Se presentan, toman un café, reorganizan unos papeles, entran en una sala de conferencias y se van a las 3:30 o 4:00. Actúan como —no ellos personalmente—, sino como parásitos inútiles del contribuyente estadounidense".

"Lo más probable es que (como empleado público) no estés haciendo nada que puedas siquiera reportar. Simplemente existes. Eres una sanguijuela, y este es el núcleo de lo que Elon está sacando a la luz, lo que el presidente Trump está sacando a la luz".

Sobre el derecho al aborto



Programa del 9 de septiembre de 2024

"De todas las comunidades en Estados Unidos, ¿cuál es la que apoya el aborto con mayor apoyo? Las mujeres blancas son la base. El aborto es el sacramento de la religión secular del izquierdismo. Para ellas, el aborto lo es todo. Es la eucaristía. Hacia ahí se dirigen las tendencias, dijo Greg Strimple, encuestador republicano. Eso es lo que creo que está sucediendo. En gran parte porque las mujeres, incluidas las blancas, están conmocionadas por la pérdida del derecho al aborto. Bueno. Qué forma tan absurda de decirlo. No existe el derecho al aborto, pero no vamos a entrar en eso".