El Departamento de Justicia demanda a Texas por la ley SB4, que permitiría a la policía arrestar a inmigrantes indocumentados

El Departamento de Justicia demandó este miércoles a Texas por la polémica ley SB4, que permitiría a la policía arrestar a inmigrantes que ingresan indocumentados a Estados Unidos, llevando nuevamente al gobernador republicano Greg Abbott a los tribunales por su creciente respuesta a quienes cruzan la frontera desde México.

"Texas no puede gestionar su propio sistema de inmigración", afirma el Departamento de Justicia en la demanda. “ Sus esfuerzos, a través de la SB4, interfieren con la autoridad exclusiva del gobierno federal para regular la entrada y expulsión de no ciudadanos, frustran las operaciones y procedimientos de inmigración de Estados Unidos e interfieren con las relaciones exteriores de Estados Unidos”.

La demanda, presentada en un tribunal federal de Austin, pide a un tribunal que declare inconstitucional la ley de Texas, alegando que interfiere con el derecho del gobierno federal a regular el comercio exterior y prohíbe al estado hacerla cumplir. La ley entrará en vigor en marzo.

El Departamento de Justicia envió a Abbott una carta la semana pasada amenazando con emprender acciones legales a menos que Texas cambiara de rumbo. En respuesta, Abbott publicó en X que la administración Biden “no sólo se niega a hacer cumplir las leyes de inmigración estadounidenses actuales, sino que ahora quiere impedir que Texas haga cumplir las leyes contra la inmigración ilegal”.

Esta última iniciativa lleva a Texas a otro enfrentamiento sobre la inmigración en un momento en que Nueva York y Chicago están rechazando autobuses y aviones que transportan inmigrantes enviados por Abbott a ciudades lideradas por demócratas en todo el país. Texas también está librando batallas judiciales separadas para mantener alambre de púas en la frontera y una barrera flotante en el río Bravo.

Ley es vista como extralimitación inconstitucional

Organizaciones de derechos civiles y funcionarios del condado de El Paso, Texas, presentaron una demanda el mes pasado que de manera similar describía la nueva ley como una extralimitación inconstitucional.

Este miércoles, el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, y unos 60 compañeros republicanos visitaron la ciudad fronteriza de Eagle Pass, en Texas, que ha sido el centro de la iniciativa fronteriza de Abbott de 10 mil millones de dólares conocida como Operación Estrella Solitaria.

Video La ACLU presenta una demanda contra la ley SB4 de Texas: “Anula los principios fundamentales de la Constitución”

Johnson sugirió que podría utilizar la inminente fecha límite de financiación del gobierno como influencia adicional para políticas fronterizas de línea dura.

El presidente Joe Biden ha expresado su v oluntad de hacer concesiones políticas porque el número de migrantes que cruzan la frontera es un desafío cada vez mayor para su campaña de reelección de 2024. Johnson elogió a Abbott, que no estaba en Eagle Pass, y criticó las demandas que buscan deshacer las agresivas medidas fronterizas de Texas.

Los cruces ilegales a lo largo de la frontera sur de Estados Unidos superaron los 10,000 en varios días de diciembre, una cifra que el comisionado de Aduanas y Patrulla Fronteriza de Estados Unidos, Troy Miller, calificó de “sin precedentes”. Las autoridades estadounidenses cerraron los cruces ferroviarios de carga en Eagle Pass y El Paso durante cinco días el mes pasado, calificándolo de respuesta al gran número de migrantes que viajaban en trenes de carga a través de México hasta la frontera.

Esta semana las autoridades también reanudaron todas las operaciones en un puente en Eagle Pass y otros cruces en San Diego y Arizona que habían sido cerrados temporalmente.

Expertos legales y opositores dicen que la nueva ley de Texas es el intento de mayor alcance por parte de un estado para controlar la inmigración desde una ley de Arizona de 2010 que fue parcialmente derogada por la Corte Suprema de Estados Unidos.

Según la ley de Texas, los inmigrantes podrían aceptar la orden de un juez de Texas de abandonar Estados Unidos o ser procesados por delitos menores de entrada ilegal. Los inmigrantes que no se vayan podrían enfrentar arrestos nuevamente bajo cargos de delitos más graves.

A quienes se les ordenó salir serían enviados a puertos de entrada a lo largo de la frontera con México, incluso si no son ciudadanos mexicanos. La ley se puede hacer cumplir en cualquier lugar de Texas, pero algunos lugares están prohibidos, incluidas escuelas e iglesias.

Durante más de dos años, Texas ha llevado a cabo una operación de menor escala en la frontera para arrestar a inmigrantes acusados de delitos menores de invasión de propiedad privada. Aunque esto también tenía como objetivo detener los cruces ilegales, hay pocos indicios de que lo haya hecho.



